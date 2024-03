Fortaleza BC visita Corinthians e busca terceira vitória consecutiva no NBB

Foto: Bryan Assis/Bauru Basket Buford Jr. no jogo Bauru x Fortaleza Basquete Cearense pelo NBB

Embalado após duas vitórias consecutivas no Novo Basquete Brasil (NBB), o Fortaleza Basquete Cearense vai a São Paulo enfrentar o Corinthians, pela 19ª rodada da competição. As equipes se encaram hoje, às 20 horas, no Ginásio Wlamir Marques, com transmissão do Sportv.

Estável no meio da tabela, o Carcalaion apresenta um retrospecto de quatro vitórias nos últimos cinco jogos. Neste recorte, o time cearense bateu Mogi (93 a 75), Unifacisa-PB (80 a 73), Botafogo (84 a 75) e Pato Basquete-PR (90 a 69) e foi derrotado pelo Paulistano (64 a 51). Caminhando para a reta final de temporada, a equipe projeta finalizar a campanha na parte superior da tabela.

Diante do Corinthians, o Fortaleza BC chega com a vantagem do retrospecto positivo após ter vencido o confronto do primeiro turno. Na ocasião, o Carcalaion venceu o adversário por 78 a 65, no Centro de Formação Olímpica (CFO). À época, a vitória sobre o Corinthians garantiu ao Carcalaion a segunda posição na tabela do NBB.

O time de Flávio Espiga chega ainda com a vantagem de ser o sexto melhor visitante da temporada. O Corinthians, por sua vez, não vive o melhor momento na competição. Apesar de ter vencido os dois últimos jogos, o time ocupa o 12º lugar na tabela de pontos. A equipe corintiana conta com o líder de assistências no campeonato em sua equipe. Com média de 9,5 pontos por jogo, o armador Elinho é destaque do Corinthians.

Do lado da equipe cearense, os destaques da temporada têm sido o ala Dexter McClanahan, com média de 15 pontos por jogo, e Sebastian Orresta, que acumula média de 10 pontos.

Depois de enfrentar o Timão, o Fortaleza BC seguirá em São Paulo para enfrentar o Pinheiros, no próximo sábado, 9, às 17 horas.