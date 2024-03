Fortaleza encara Botafogo-PB pelo Nordestão e quer ampliar sequência invicta

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Moisés é titular absoluto no ataque do Leão

Após a classificação para a segunda fase da Copa do Brasil, o Fortaleza visita o Botafogo-PB hoje, às 19 horas, no Almeidão, em João Pessoa (PB), encerrando a quinta rodada da Copa do Nordeste. O duelo será o primeiro na competição após o atentado sofrido pela delegação leonina por torcedores do Sport.

Com sete pontos, o time de Juan Pablo Vojvoda está no G-4 do Grupo B do Nordestão e mira a ponta da tabela. O time tenta, ainda, manter a sequência positiva na temporada: o Fortaleza não perde desde 11 de fevereiro. Após o revés contra o CRB, fora de casa, venceu River-PI e Fluminense-PI e empatou com Ceará e Sport.

Contra o Botafogo-PB, Vojvoda volta a ter à disposição o meio-campista Pochettino, recuperado de gastroenterite, e o atacante Thiago Galhardo, reintegrado ao elenco após pedir afastamento para cuidar da saúde mental pós-atentado. O zagueiro Titi, os laterais Dudu e Gonzalo Escobar, o volante Hércules e o meia Calebe desfalcarão o Leão.

O treinador argentino relacionou 24 atletas para tentar manter a invencibilidade do Fortaleza contra o Botafogo-PB. A última derrota aconteceu há cinco anos, em 2019, pela Copa do Nordeste. Desde então, foram três confrontos, com duas vitórias do Tricolor do Pici e um empate.

“Estamos muitos preparados, esperamos sair com a vitória amanhã (hoje, quinta-feira). […] Seria bom (garantir classificação). Enfrentamos cada jogo, em casa ou fora, para ganhar. Se conseguirmos a classificação, melhor ainda. (Eles) trocaram de treinador, mas insisto: nosso foco é nosso time, temos que pressionar e jogar como time grande que somos”, disse o zagueiro Kuscevic, antes de embarcar para a Paraíba.

O Botafogo-PB, por sua vez, briga pela continuidade no G-4 da Copa do Nordeste. O time paraibano passou por mudança no comando técnico, com a demissão de Cristian de Souza e a chegada de Moacir Júnior.

O elenco do Belo encara a partida como um desafio para a continuidade da temporada. Para o zagueiro Douglas, o Alvinegro da Estrela Vermelha precisará ter atenção durante toda a partida para conquistar uma vitória contra o Fortaleza.

“Temos que estar 100% atentos a todos os detalhes do jogo. […] Vai ser um jogo difícil, contra um time de Série A. Estamos trabalhando para conseguir os três pontos, que serão muito importantes”, disse.

Contra o Tricolor do Pici, Moacir Júnior terá o elenco todo à disposição.

Botafogo-PB x Fortaleza

Botafogo-PB

4-3-3: Dalton; Lenon, Douglas, Wendel Lomar e Bruno Cardoso; Rodrigo, Pedro Ivo e Bruno Leite; Kiko, Paulinho e Pipico. Téc: Moacir Júnior

Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Tinga, Brítez, Cardona e Bruno Pacheco; Zé Welison, Pochettino e Kervin Andrade; Yago Pikachu, Moisés e Lucero. Téc: Vojvoda

Local: Estádio Almeidão, em João Pessoa/PB

Data: 7/3/2024

Horário: 19 horas

Árbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim/AL

Assistentes: Rondinelle dos Santos Tavares/AL e Ruan Luiz de Barros Silva/AL

Transmissão: ESPN, Nosso Futebol, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri e YouTube e Facebook do O POVO