Ciel abre o jogo antes do Clássico da Paz: reencontro com Pulga, fim de jejum e confiança

Foto: Lenilson Santos/Ferroviário Ciel é o principal jogador do Ferroviário

Decisivo na classificação do Ferroviário às semifinais do Campeonato Cearense, o centroavante Ciel participou do programa Trem Bala, do Youtube do O POVO, onde falou sobre as expectativas para o embate em busca de uma vaga na final do certame nacional.

Neste sábado, 9, o Tubarão da Barra enfrenta o Ceará às 16h40min, no estádio Presidente Vargas, no jogo de ida da semifinal.

Segundo o camisa 99, a partida será difícil para ambas as equipes, mas o grupo comandado por Maurício Copertino quer surpreender o time de Mancini. "O jogo não vai ser fácil, mas com humildade e pé no chão, quando chegarmos nessa partida, vamos buscar o nosso melhor para tentar surpreender", ressaltou ele.

No Clássico da Paz, Ciel reencontrará não só um dos ex-times do atleta, mas também um antigo colega de clube.

O centroavante formou dupla de ataque de sucesso no Ferroviário com Erick Pulga, no primeiro trimestre de 2023, antes do atacante de 23 anos se transferir para o Alvinegro.

Juntos, eles participaram das campanhas do Ferroviário na Copa do Nordeste, no Campeonato Cearense e na Copa do Brasil. Nas 22 partidas que o Tubarão disputou na época em que os dois estavam no elenco coral, a equipe marcou 33 gols, sendo 19 feitos pela dupla.

Em uma das partidas marcantes dos dois no ataque do Ferrão, o time da Barra venceu o Ceará por 3 a 0 no Clássico da Paz na fase de grupos do Estadual, com dois gols de Ciel e um de Pulga.

"Fico feliz em voltar a rever o Pulga por tudo que a gente passou na temporada passada no Ferroviário. Ele é um menino bom, tem talento, e a gente sempre tem falado da palavra do Senhor, de sempre estar perto de pessoas que o faça crescer e ter confiança, que passe confiança pra ele. Chegou Mancini, deu confiança para ele mostrar o futebol dele, que futebol ele tem, e está fazendo um trabalho no Ceará. Que ele possa vir devagar pra não tirar o bicho do 99 (risos)", disse.

O atacante aproveitou também para falar sobre a emoção de ter voltado a marcar nas quartas de final do Estadual, quando fez um gol e deu duas assistências na vitória por 3 a 1 sobre o Iguatu.

Até então, o experiente centroavante só havia marcado um gol em oito partidas e não balançava as redes há mais de um mês.

"Eu já passei por várias dificuldades, mas nunca passei esse jejum de gols. Sou um cara que me cobro até nos treinos, quero fazer gol. O gol é quem me traz confiança, alegria. Em nenhum clube eu recebi tanto carinho (como recebi no Ferroviário) num momento de jejum de gols."