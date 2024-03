Mancini lamenta imprecisão na pontaria do ataque após derrota para o Bahia

Foto: Lucas Emanuel/FCF Técnico Vagner Mancini em jogo do Ceará pela Copa do Nordeste 2024

A derrota do Ceará para o Bahia ficou marcada, mais uma vez, pelo desperdício de oportunidades, tal como aconteceu no empate com o ABC-RN, também pela Copa do Nordeste.

Contra o Tricolor da Boa Terra, Facundo Castro e Guilherme Castilho perderam chances claras frente a frente com o goleiro Marcos Felipe, em cenários distintos: o uruguaio desperdiçou quando a partida estava empatada por 1 a 1, enquanto o meio-campista não aproveitou a oportunidade do empate nos acréscimos do 2° tempo.

A imprecisão na pontaria custou ao Ceará cinco pontos, que poderiam fazer com que o clube estivesse no G4 da Copa do Nordeste.

O cenário, porém, é o contrário: ocupando a vice-lanterna, precisa vencer as três partidas restantes e torcer por tropeços para seguir na competição.

Questionado sobre o desperdício de finalizações, o técnico Vagner Mancini enfatizou que a situação não é consertável e que depende, exclusivamente, do atleta estar confiante em campo.

“Estou há muito tempo no futebol para saber que isso não se conserta. Você pode melhorar o jogador tecnicamente. Existe uma margem de melhora, mas o cara que está acostumado a botar a bola para dentro, ele pode passar por uma sequência (sem gols), mas vira e mexe ele coloca a bola para dentro. Hoje temos um pouco de dificuldade com isso. Temos perdidos gols em sequência, a equipe cria, é rápida na transição, tem domínio sobre qualquer adversário nesse sentido, mas tem dificuldade para botar a bola para dentro”, iniciou.

“O nosso último toque não tem sido bom. Daqui até sábado, não tenho tempo de treinamento, não tem como eu mostrar para o jogador o que ele tem que fazer em campo. Temos que tentar estruturar a equipe, organizar em termos táticos e fazer com que o atleta entre emocionalmente tranquilo. Tecnicamente, é individual, são eles que têm que melhorar, através do treinamento”, completou.

O treinador ainda relembrou as chances perdidas por Saulo Mineiro contra o ABC. Caso fizesse o gol naquela oportunidade, o Alvinegro de Porangabuçu ficaria novamente em vantagem com o 3 a 2 no placar.

Apesar dos erros em momentos decisivos, sobretudo na fase ofensiva, Mancini não pretende promover alterações na equipe titular para o duelo de ida da semifinal do Campeonato Cearense, contra o Ferroviário. O treinador, inclusive, pontuou que, apesar do resultado, enxergou pontos positivos no Ceará contra o Bahia.

O comandante, porém, explicou que para escalar os 11 iniciais contra o Ferroviário irá avaliar três cenários: estado anímico, emocional e físico. O trabalho do staff do Ceará será de descansar os atletas para o duelo do Estadual.