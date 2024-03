Fortaleza BC enfrenta hoje o Pinheiros no NBB

Foto: João Moura/Fortaleza EC Argentino Orresta é um dos principais destaques do Fortaleza BC

O Fortaleza Basquete Cearense retorna às quadras na tarde deste sábado, 9, diante do Pinheiros, pelo Novo Basquete Brasil (NBB). Em partida disputada às 17 horas (de Brasília), no Ginásio Poliesportivo Henrique Villaboim, em São Paulo, o Carcalaion buscará voltar a vencer no torneio nacional.

Isso porque a equipe comandada por Flávio Espiga acabou sendo derrotada no último duelo contra o Corinthians, realizado na quinta-feira, 7, também fora de casa. Na ocasião, o confronto foi encerrado com um placar elástico a favor do adversário: 102 a 82.

O Carcalaion, que vinha de duas vitórias consecutivas na competição, até tentou, mas não conseguiu alcançar o triunfo em nenhum quarto contra o clube do Parque São Jorge.



Agora, o time cearense tentará fazer diferente contra o Pinheiros. Para isso, conta com o bom desempenho de duas peças essenciais na campanha da equipe até o momento: o ala Dexter McClanahan e o armador Sebastian Orresta.

No primeiro duelo entre Fortaleza e Pinheiros na temporada, o lado tricolor saiu com a vitória. Em jogo disputado no Centro de Formação Olímpica, no dia 23 de novembro de 2023, o Carcalaion venceu por 87 a 84.

Até o momento, os times têm campanhas parecidas no NBB. Enquanto o clube cearense é o nono colocado, o paulista é o 12º na tabela de classificação. Portanto, uma vitória é crucial para ambos os lados.