Tem Clássico da Paz

Foto: Felipe Santos/cearasc.com Atacante Janderson em lance do jogo Ferroviário x Ceará, no PV, pelo Campeonato Cearense 2023

Duelando pela primeira vez em 2024, Ferroviário e Ceará abrem a semifinal do Campeonato Cearense neste sábado, 9, às 16h40min (de Brasília), no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza-CE.

Com mando de campo do Tubarão da Barra, a praça desportiva terá 70% do espaço destinado aos torcedores corais, que serão alocados nas cadeiras sociais e nas arquibancadas laranja e amarela, enquanto os alvinegros ocuparão 30%, equivalente à arquibancada azul.

Para a partida, a diretoria do time coral realizará a maior ação social do clube em 91 anos de história, ao levar aproximadamente 2 mil pessoas, entre crianças e responsáveis, em 33 ônibus destinados ao transporte de torcedores que participam de projetos sociais na capital cearense.

Em campo, o Ferroviário tenta manter a invencibilidade contra o Ceará construída em 2023, quando, em duas partidas, conquistou uma vitória e um empate.

A última vitória do time de Porangabuçu diante da equipe da Barra aconteceu em 2021, pela semifinal do Campeonato Cearense.

O confronto também marca o primeiro encontro do técnico Maurício Coppertino com o Ceará. Contratado para substituir Matheus Costa, o treinador está invicto no comando do Tubarão da Barra, registrando três vitórias e dois empates em cinco partidas.

Contra o Alvinegro, o comandante pode ter os desfalques do lateral-esquerdo Ernandes e do atacante Gabryel Martins, principal peça do setor ofensivo do Ferroviário em 2024. Caso não estejam à disposição, os atletas serão substituídos por Brayan Gabriel e Vitinho.

Pelo lado do Ceará, Vagner Mancini terá quatro desfalques certos: Fernando Miguel, Bruninho e Daniel Mazerochi integram o Centro de Saúde e Perfomance (CESP), enquanto Matheus Felipe, expulso no Clássico-Rei pela 5ª rodada, cumpre suspensão. A vaga do defensor deve ser preenchida por David Ricardo.

Outras mudanças podem pintar no Alvinegro devido ao desgaste físico, como a presença do meio-campista Lourenço. Recuperado de lesão, retornou na derrota do Ceará para o Bahia.

Existe a possibilidade do camisa 97 ocupar a vaga de Richardson. Em entrevista coletiva pré-jogo nesta sexta-feira, 8, o polivalente meia destacou a necessidade de construir um resultado positivo visando o duelo decisivo que será disputado no dia 16 de março.

"A gente tem que ter a ciência de que o jogo não acaba neste sábado. São dois jogos decisivos em que precisamos entrar com a atenção redobrada. Sabemos que vai ser um jogo muito difícil, é um adversário preparado e bom do outro lado", disse.