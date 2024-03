Barceló decidiu: Ceará vence o Ferroviário por 3 a 2

Foto: Samuel Setubal Facundo Barceló fez o terceiro e decisivo gol do Ceará

O Ceará largou em vantagem na primeira semifinal do Campeonato Cearense 2024. Na tarde deste sábado, 9, o Alvinegro venceu o Ferroviário - em um jogo muito movimentado - por 3 a 2, no Estádio Presidente Vargas, gols de Pulga, Lourenço e Barceló. Ciel e Vitinho marcaram para o Tubarão.

Desde o começo do duelo, os times deixaram claro suas estratégias. O Ceará tomou as rédeas e trabalhou a bola. O Peixe, por sua vez, ficou atento a um possível erro adversário para tentar contra-atacar.

Apesar do jogo ter boa intensidade no início, a primeira grande chance criada só ocorreu aos 17 minutos. Na ocasião, Ciel recebeu e chutou firme, mas Richard executou a defesa. Depois, foi a vez do Ceará chegar com perigo. No escanteio, Castilho lançou na cabeça de Aylon, que forçou o goleiro Geaze a evitar o tento.

Se o primeiro gol não saiu com Aylon, Pulga foi o responsável pelo feito. Após um erro brutal do zagueiro Geninho, o ponta aproveitou e finalizou no canto para estufar as redes no PV.

O Ceará, no entanto, não conseguiu segurar a vantagem por muito tempo. Isso porque, três minutos depois, a equipe coral chegou ao seu tento de igualdade.

Na ocasião, Matheus Bahia errou passe na defesa, a bola sobrou para o meia Wilker, que achou um belo passe para Ciel. O camisa 99 só virou o corpo e deslocou Richard, igualando tudo no Clássico da Paz. Após o gol de empate, o Ferroviário cresceu e fez pressão nos minutos finais da etapa inicial, mas sem êxito.

Na volta para o segundo tempo, Mancini deixou claro que não gostou do que viu na etapa inicial. Já no intervalo, ele sacou Recalde e Castro e retornou com Lourenço e Barceló. A estratégia deu certo. O Vovô conseguiu ter mais ímpeto ofensivo e chegou ao seu tento aos 18 minutos. Mugni, em seu primeiro toque, serviu Lourenço, que finalizou no canto.

Cinco minutos depois, o Ferrão voltou a igualar tudo. No contra-ataque, Vitinho recebeu e encobriu o goleiro para balançar as redes. Após o gol, o time coral baixou suas linhas e chamou o Alvinegro para o seu campo.

O Alvinegro perdeu uma chance aos 40. No lance, Pulga, sozinho e dentro da área, mandou por cima da meta. O Vovô só chegou ao gol do triunfo aos 61 (acréscimos por causa das muitas paralizações da partida). Em rebote do goleiro Geaze após chute de Lourenço, Barceló estufou as redes e decretou a vitória.

Com o resultado, o Ceará pode até empatar o jogo da volta, que será disputado no próximo sábado, 16, na Arena Castelão. Para o Ferrão, apenas vencer interessa.