A seleção brasileira de futebol feminino entra em campo na noite deste domingo, 10, às 21h15min, em busca do primeiro título sob o comando do técnico Arthur Elias. No estádio Snapdragon, em San Diego, (EUA), o Brasil enfrenta os Estados Unidos pela final da Copa Ouro Concacaf.

A partida deverá ser o maior desafio do treinador com a Amarelinha. Até o atual momento, o resultado apresentado na beira do gramado tem sido avaliado de maneira positiva. Substituto da sueca Pia Sundhage após a eliminação precoce na Copa Feminina de 2023, Arthur Elias tem empregado ao Brasil um bom sistema de jogo coletivo, que tem sido revertido não só em um maior dinamismo no grupo, mas também em bons números.

Nos primeiros cinco jogos da Copa Ouro, foram cinco vitórias com 15 gols marcados e apenas um sofrido pela seleção. 11 jogadoras diferentes fizeram os devidos tentos, o que comprova a funcionalidade do dinamismo que Arthur Elias tem tentado empregar ao grupo.

O maior desafio diante do potente Estados Unidos será, então, o mental. Por esse motivo, em avaliação, o treinador salientou que a equipe deve tentar se manter sã para ter chance de levantar o troféu.

"Precisamos ter uma mentalidade vencedora. Aqui na Copa Ouro estamos ganhando corpo e consistência. Só tomamos um gol em cinco jogos e tivemos muito mais chances de fazer gols do que os adversários", pontuou Arthur Elias.

Em toda a competição, os Estados Unidos tem demonstrado uma apresentação boa, mas um pouco abaixo da média. Em cinco jogos, foram três vitórias, um empate e uma derrota, com 14 gols marcados, mas quatro tomados. O único revés ocorreu diante do México, ainda na fase de grupos, e por esse motivo a equipe foi para as quartas após se classificar na segunda colocação da Chave A. A classificação para a final foi ainda conquistada nos pênaltis após um empate diante do Canadá.