Fortaleza veste camisa com marcas de sangue em protesto por justiça no atentado de Recife

Foto: Samuel Setubal / O POVO Juan Pablo Vojvoda com camisa do Fortaleza que cobra justiça por ataque sofrido pela equipe em Recife

Em um ato de protesto e busca por justiça, o Fortaleza entrou em campo neste domingo, 10, para a partida contra o Maracanã vestindo uma camisa com marcas de sangue e a frase "1,5 centímetros" nas costas.

O número se refere à distância que quase levou à fatalidade de um dos jogadores que foi ferido na cabeça no atentado sofrido pela equipe e promovido por torcedores do Sport, em Recife.

A ação aconteceu antes da primeira partida da semifinal do Campeonato Cearense 2024, disputada na Arena Castelão. Na ocasião, a comissão técnica também subiu ao gramado vestida com a camisa, reforçando a indignação do clube e da torcida com a falta de respostas e de prisões dos responsáveis pelo ataque. Até o momento, ninguém foi preso.

No dia 22 de fevereiro, o ônibus que transportava a delegação do Fortaleza foi alvejado por torcedores do Sport antes da partida entre as equipes pela Copa do Nordeste, em Recife. Jogadores do tricolor ficaram feridos e chegaram a ser hospitalizados.

A camisa com marcas de sangue é um símbolo da luta do Fortaleza por justiça. O clube espera que a ação sirva para pressionar as autoridades a darem uma resposta rápida e contundente ao crime. Nas redes sociais, quase diariamente, o Leão cobra uma ação efetiva da justiça.



Veja fotos dos jogadores com a camisa com marcas de sangue