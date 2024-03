Tudo aberto: Maracanã e Fortaleza empatam na ida da semifinal do Cearense

Foto: Samuel Setubal/O POVO Maracanã e Fortaleza se enfrentaram na Arena Castelão pelas semifinais do Campeonato Cearense 2024.

Maracanã e Fortaleza ficaram na igualdade na primeira partida da semifinal do Campeonato Cearense 2024. Em duelo disputado na Arena Castelão, as equipes empataram em 1 a 1, ontem, e deixaram tudo em aberto para o duelo da volta.

Os gols do jogo foram marcados por Guilherme, para o Bicolor, e Lucero, para o Tricolor.

No embate, o time tricolor entrou em campo vestindo uma camisa com marcas de sangue, fazendo alusão ao atentado sofrido em Recife há 19 dias. Vale ressaltar que, até o momento, ninguém foi preso.

Após o apito inicial, foi perceptível a atitude do Leão em já tomar as rédeas do duelo. Não à toa quase abriu o placar aos 4 minutos. No lance, Kauan deu um bom passe para Marinho, que recebeu e bateu cruzado, tirando tinta da trave do goleiro Léo Recife.

Dominante, o Tricolor seguiu pressionando e conseguiu criar outra chance clara de marcar. Na marca dos seis minutos, Pochettino bateu firme, o goleiro defendeu e, no rebote, Lucero mandou para fora.

Se o Tricolor não foi efetivo o suficiente, a equipe bicolor - que aguardava um erro leonino - foi. Em escanteio cobrado por Pio, o zagueiro Guilherme apareceu sozinho na área e finalizou para estufar as redes pela primeira vez na Arena Castelão.

Em desvantagem, o Fortaleza aumentou ainda mais sua pressão diante do time bicolor. Primeiro, Marinho finalizou forte de fora da área, mas Léo salvou. Depois, Zé Welisson também tentou, porém, sem sucesso.

Com um Leão inteiramente lançado ao ataque, o Maracanã buscou se defender para não sofrer tanto. O clima do jogo, inclusive, foi esquentando ao passar do tempo.

Com divididas mais duras e reclamações de ambos os lados, a partida acabou ficando presa no meio-campo. O cenário seguiu assim até o fim da primeira etapa.

No intervalo, Vojvoda não escondeu sua insatisfação com o desempenho da equipe. Para mudar isso, colocou Kervin e Moisés nos lugares de Pochettino e Machuca.

Após as trocas, o Tricolor retornou melhor e quase empatou aos 2 minutos. Na ocasião, Marinho construiu jogada individual e tocou para a finalização de Lucero, mas o lateral Matheus Maranguape, em cima da linha, evitou o tento.

Mesmo com a chance perdida, a equipe leonina seguiu em cima e assustou com Kervin e Moisés, respectivamente.

De tanto tentar, enfim o gol de empate saiu. Aos 13 minutos, Tinga cruzou na área e Lucero subiu bem para igualar o placar.

Após o gol, era esperada uma maior pressão do Tricolor em busca da virada, mas o time preferiu ter maior controle da bola para não correr tantos riscos. O Maracanã, por sua vez, voltou a respirar mais aliviado.

Mesmo com um ritmo mais "calmo" no jogo, o Leão ainda aspirava perigo, principalmente por conta da sua larga vantagem em qualidade. A técnica, porém, não se transformou em gol - muito por conta da boa compactação defensiva do Bicolor - e a partida acabou empatada em 1 a 1.

No confronto da volta, um simples triunfo classifica o lado vencedor para a grande final. Em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis.

Maracanã 1x1 Fortaleza - Ficha técnica

Maracanã

4-3-3: Leo Recife; Zé Augusto, Igor Ribeiro, Guilherme e Matheus Maranguape; Rogério, Vinícius Canindé (Davi) e Pio (Iago); Testinha (Índio Potiguar), Patuta (Ray) e Júnior Mandacaru (Dedê). Téc: Júnior Cearense

Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Tinga, Kuscevic, Cardona e Pacheco (Galhardo); Zé Welisson, Pochettino (Kervin) e Kauan; Marinho (Pedro Rocha), Lucero e Machuca (Moisés). Téc: Vojvoda

Local: Arena Castelão, em Fortaleza/CE

Data: 10/3/2024

Árbitro: Luciano Miranda

Assistentes: Anderson da Silva Rodrigues e Jorge Fernando T. Bandeira Filho

Gols: 9min/1ºT - Guilherme (MAR); 13min/2ºT - Lucero (FOR)

Cartões amarelos: Machuca, Bruno Pacheco, Cardona (FOR), Matheus Maranguape, Patuta, Igor, Rogério (MAR)