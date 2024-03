Após início "intacto", Ceará sofreu nove gols nos últimos quatro jogos

Foto: AURÉLIO ALVES Comandante do Vovô busca ajustes no setor defensivo

Mesmo vencendo o jogo de ida das semifinais do Campeonato Cearense, no Clássico da Paz ante o Ferroviário, o Ceará viu a defesa voltar a sofrer e tomou dois gols. Nas últimas quatro partidas, o Vovô teve sua meta vazada nove vezes, destoando do começo da temporada, em que levou apenas dois tentos em sete jogos.

O Alvinegro sofreu três gols contra o Fortaleza, dois ante o ABC, mais dois enfrentando o Bahia e voltou a ser vazado diante do Ferroviário. Com uma média de 2,2 bolas nas próprias redes nestes confrontos, o Ceará contou com retornos importantes para a defesa nos últimos dois jogos (Ramon Menezes, David Ricardo e Lucas Ribeiro), mas ainda não conseguiu superar a situação incômoda.

Vagner Mancini ainda realiza testes e não encontrou a zaga ideal do Vovô para a temporada. Até agora, em 11 embates, o comandante alvinegro já testou cinco duplas e um trio para compor sua zaga. Matheus Felipe e David Ricardo compõem a dupla que mais vezes começou jogando, atuando contra Fortaleza, Atlético-CE e Caucaia.

"A equipe vem sofrendo muito gol. Isso me incomoda porque daqui a pouco a gente vai para jogos mais decisivos e ter uma defesa que não toma gols é importante. Isso foi importante pra gente na construção dessa equipe até o sétimo jogo. A gente tomou muito pouco gol. Agora temos que dar uma reajustada ali atrás", disse o treinador, após o triunfo por 3 a 2 contra o Ferroviário.

Antes da vitória sobre o Tubarão da Barra, o Ceará vinha em uma sequência negativa de cinco jogos sem vencer, sendo a fragilidade no sistema defensivo um dos principais fatores do jejum. No recorte, o Vovô acumulou quatro empates e uma derrota. As igualdades ocorreram nas partidas contra Altos-PI Náutico, Fortaleza e ABC. Já o revés foi sofrido diante do Bahia, pela Copa do Nordeste.

"Você tem que ter um equilíbrio no futebol, mas uma equipe que joga no campo de ataque normalmente vai ter dificuldade na parte defensiva. Temos que minimizar. O que eu faço, que é fundamental nesse momento, é os atletas da linha de quatro e o volante entenderem que a gente não pode dar chance ao adversário entre os setores defensivos. Tem que minimizar os erros até dar tempo de todo mundo voltar, porque às vezes há jogadas que fica difícil voltar rápido. Isso demora tempo, 60 dias, pois mudar a metodologia com atletas novos tem dificuldade que vai persistir", finalizou Mancini.



O próximo desafio do Ceará para corrigir os problemas defensivos será no jogo de volta das semifinais do Estadual, em que poderá até perder por um gol de diferença para avançar à decisão.