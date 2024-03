Arthur Elias exalta seleção feminina após vice na Copa Ouro: "Avanço muito forte"

Foto: Leandro Lopes/CBF Arthur Elias disputou primeira competição pelo Brasil

O treinador da seleção brasileira feminina de futebol, Arthur Elias, comemorou a participação na Copa Ouro e, mesmo com o vice-campeonato, na derrota de 1 a 0 para os Estados Unidos, no último domingo, 10, viu uma boa evolução à frente do grupo.

"A participação foi muito produtiva, como a gente já esperava. A Copa Ouro foi de muita importância para a seleção brasileira visando o processo que a gente vem fazendo", comentou o treinador.

De acordo com Elias, o objetivo de disputar o título foi cumprido e a equipe apresentou um futebol eficiente. Ele destacou o comprometimento das jogadoras e disse que a seleção feminina seguiu a sua filosofia de trabalho.

"Traçamos um plano com as atletas desde o início, para que a gente chegasse à final da Copa Ouro e pudesse ser campeão dentro de um caminho proposto. O grupo entendeu muito bem as ideias, tivemos um convívio excelente e um engajamento das jogadoras muito forte. Com certeza a seleção brasileira teve um avanço muito forte", analisou.

Esta foi a sua primeira competição oficial à frente da equipe nacional. Os números dão conta da vocação ofensiva que o time apresentou na disputa da Copa Ouro: cinco vitórias em seis jogos, com 15 gols marcados e apenas dois sofridos.

"Eu vi uma equipe muito competitiva, que enfrentou um grande adversário. Tivemos mais chances do que os Estados Unidos no jogo. Apresentamos mais volume, finalização e troca de passes. Tiro tudo o que a gente veio fazer aqui como um grande ganho na preparação da seleção", afirmou o treinador.

No caminho para chegar à final diante das americanas, o Brasil enfrentou Porto Rico, Colômbia, Panamá, Argentina e México. "Esse intercâmbio entre as Américas é muito positivo e a gente tirou muito proveito disso."

O próximo compromisso da seleção feminina será a disputa da SheBelieves Cup, torneio quadrangular que será realizado nos Estados Unidos. A estreia acontece no dia 6 de abril, em Atlanta, diante do Canadá.