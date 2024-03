Fortaleza saiu atrás em seis dos últimos 10 jogos e conseguiu apenas uma virada

Foto: AURÉLIO ALVES Treinador do Leão busca ajustes na equipe

Passadas 12 partidas do início da temporada, o Fortaleza ainda não atingiu o nível esperado em relação ao investimento realizado no ano, com a torcida criticando o desempenho do elenco. Além disso, o torcedor tricolor, que vaiou o elenco após o empate contra o Maracanã, no último domingo, 10, pelo duelo de ida da semifinal do Campeonato Cearense, segue insatisfeito com os resultados.

Nas últimas 10 partidas, o Fortaleza obteve quatro vitórias, cinco empates e uma derrota. Neste recorte, o Leão do Pici saiu atrás do marcador em seis oportunidades, conseguindo apenas uma virada — contra o América-RN, no dia 3 de fevereiro, pela primeira rodada da Copa do Nordeste.

Contra Ferroviário, CRB, Ceará, Sport, Botafogo-PB e Maracanã, o Tricolor sofreu o primeiro gol e precisou reagir no confronto. À exceção dos duelos contra CRB e Sport — ambos fora de casa —, o time de Juan Pablo Vojvoda criou mais oportunidades claras que o adversário, mas pecou nas finalizações e não conseguiu vencer.

Neste período, o Fortaleza venceu com autoridade o River-PI e o Fluminense-PI. O time cearense finalizou, ao todo, neste recorte, 125 vezes, de acordo com as plataformas SofaScore e FootStats, especializadas em estatísticas. Ou seja, o Leão teve média de 12,5 arremates por partida. No período, foram 15 gols marcados, com média de 1,5 tento por jogo.

“Tivemos momentos importantes. Tivemos finalizações. Temos que melhorar, como sempre. Começamos perdendo o jogo, tanto contra o Botafogo-PB como aqui (com Maracanã), por um gol, conseguimos o empate, mas tivemos muitas finalizações. Hoje, acho que foram quatro ou cinco situações muito claras, que não tivemos essa capacidade para definir essas jogadas. […] Então, estamos com essa frustração. Vamos ter que revisar os erros, como sempre, continuar confiando, acreditando, porque as situações existem, as chances existem também”, comentou Vojvoda em entrevista coletiva.

Fato é que o Tricolor apresenta problemas na tomada de decisão e atletas que chegaram com status de titular ainda não entregaram o que se esperava. É o caso do ponta-esquerda Moisés, contratação mais cara da história do clube, que perdeu a titularidade para Machuca.

A equipe está em momento importante da temporada, com a definição da Copa do Brasil, do Campeonato Cearense e da Copa do Nordeste. O clube tenta seguir na competição nacional, avançar à final do Estadual e assegurar classificação no regional.

Para isso, será necessário encontrar equilíbrio tático entre defesa e ataque e maior concentração para definir as oportunidades criadas. Além disso, a equipe também precisa de sustentação ao longo dos 90 minutos, situação que não vem ocorrendo.

Caso Lucero: atacante dará depoimento remoto em audiência no TAS e na CAS

As audiências do "Caso Lucero" serão realizadas entre quinta, 14, e sexta-feira, 15, desta semana. Na ocasião, Fortaleza, Colo-Colo e o jogador serão ouvidos pelo Tribunal Arbitral do Esporte (TAS, na sigla em inglês) e pela Corte Arbitral do Esporte (CAS, também na sigla em inglês) após o clube chileno alegar irregularidade na saída do atleta para o time cearense.

Os depoimentos das três partes, inicialmente, seriam feitos de forma presencial em Lima, no Peru, mas o Tricolor conseguiu a liberação para que a oitiva do jogador argentino seja realizada de forma remota, conforme apurou O POVO.

Portanto, o camisa 9 do Leão do Pici não deve ser desfalque diante do Retrô-PE, na própria quinta-feira, 14, em confronto válido pela segunda fase da Copa do Brasil.

Leia mais Veja cláusulas do contrato de Lucero com Colo-Colo, motivo de imbróglio na Fifa

Exclusivo: as versões de Fortaleza, Lucero e Colo-Colo em ação na Fifa

Audiências do "Caso Lucero"

Conforme divulgou a CAS, acontecerão três audiências nos dois dias agendados. A primeira será realizada com Lucero, Colo-Colo e Fifa (o recurso do atacante para evitar a suspensão por quatro meses) e a segunda com Fortaleza, Colo-Colo e Fifa (o recurso do clube em relação ao transfer ban). Já a última envolverá Colo-Colo, Fortaleza e Lucero (a ação dos chilenos contra o Leão e o atacante).

Nos encontros, o clube tricolor, que conta com uma assessora jurídica especializada, apresentará sua defesa e está seguro quanto ao caso. É válido ressaltar que a Corte ainda não definiu um prazo para a decisão em relação ao processo.

Relembre o imbróglio envolvendo Lucero, Fortaleza e Colo-Colo

No dia 8 de agosto de 2023, o Tribunal de Demandas da Fifa emitiu uma decisão, de efeito imediato, que suspendia o atacante Juan Martín Lucero por quatro meses e aplicava uma punição que impedia o Fortaleza de registrar novos atletas, ou seja, contratar, pelo período de um ano (duas janelas de transferências).

Ao analisar o caso envolvendo a polêmica saída de Lucero do Colo-Colo (Chile), a Fifa considerou que o Fortaleza induziu o atleta a quebrar contrato com o time chileno e que o clube cearense não apresentou evidências suficientes para provar o contrário. Com esta justificativa, a entidade máxima do futebol mundial puniu o Leão com um ano sem poder contratar jogadores.

Em abril, o Colo-Colo entrou com uma ação na Fifa com os seguintes pedidos: Lucero e Fortaleza pagarem, juntos, cerca de 2 milhões de dólares e a suspensão do jogador de quatro a seis meses do futebol. A entidade aceitou parcialmente o pedido e aplicou as punições.

Nove dias depois da notificação da punição, ou seja, no dia 17 de agosto, o Fortaleza conseguiu um efeito suspensivo junto ao Tribunal de Demandas da Fifa e Lucero pôde voltar a atuar normalmente pelo clube durante a temporada.

Em dezembro, o Fortaleza informou que a Corte Arbitral do Esporte (CAS) suspendeu todos os efeitos da decisão do Tribunal de Demandas da FIFA, que havia aplicado um TransferBan ao clube cearense. Dessa maneira, o Leão do Pici ficou totalmente livre para realizar novas contratações nas próximas janelas de transferências.