Justiça recusa pedido do Ceará para Barletta assumir dívida com São Bernardo

Foto: Paulo Paiva/ Sport Recife Atacante Barletta no jogo Trem-AP x Sport pela Copa do Brasil 2024

Quando o imbróglio entre Ceará e Barletta parecia ter chegado ao fim, posto que o clube chegou a um acordo com o atleta para pagar R$ 2 milhões e rescindir o contrato, o Alvinegro entrou com um recurso para que o atacante assumisse a dívida com o São Bernardo. Na Justiça, o Vovô teve seu pedido recusado por irrecorribilidade, mas já prepara um novo movimento.

O valor que o São Bernardo aguarda para receber é de R$ 4,4 milhões — o Alvinegro acordou a compra por R$ 6,6 milhões e pagou R$ 2,2 milhões. Atualmente, a dívida está nas mãos do Ceará, que tentou passá-la para Christian Barletta. A juíza Karla Yacy Carlos da Silva, da 9ª Vara do Trabalho de Fortaleza, atestou que não receberia o recurso do clube, tendo em vista que não é possível recorrer à sentença já homologada.

Em contato com O POVO, o diretor jurídico do Ceará, Fred Bandeira, relatou que havia, sim, um acordo para que o atleta assumisse a dívida, mas que não foi registrada na sentença homologada.

“Nós fizemos um acordo com atleta e todas as bases que estão no acordo estão corretas, porém o juiz não homologou o acordo completo. Essa é a nossa tese, ou seja, faltou o quê? Faltou exigir ao atleta a quitação dos R$ 4,4 milhões junto ao São Bernardo”, disse Fred.

Ceará prepara novo movimento

Fred Bandeira contou que o clube já tem reunião marcada com o São Bernardo para entrar com uma ação judicial conjunta na esfera cível contra o atleta. “Eu tenho que cancelar o acordo todo, não posso cancelar uma parte. Ou juiz homologa tudo, ou cancela tudo, né? Se ele mantiver a decisão final conforme está, nós vamos entrar com ação cível. Inclusive, com a possibilidade de entrarmos junto com o próprio São Bernardo contra o Barletta na Justiça Comum”.

A reunião entre Ceará e São Bernardo ocorrerá na próxima semana, em São Paulo. O diretor alvinegro explicou que este próximo passo não é um novo recurso para o mesmo acordo, mas sim uma ação judicial em conjunto, desta vez direcionada para a esfera cível.

A defesa do jogador, liderada pelo advogado Filipe Rino, comunicou ao O POVO que entrará com pedido de condenação por litigância de má fé caso o Ceará faça qualquer nova tentativa de “quebrar o acordo homologado”.

Com informações de Mateus Moura