Aylon exalta parceria com Pulga no ataque do Ceará e revela "resenha" por artilharias

Foto: Davi Rocha/Especial para O Povo Erick Pulga (esq.) e Aylon (dir.) têm se destacado no Alvinegro

Responsável por 12 dos 24 gols marcados pelo Ceará em 2024, a dupla de atacantes Aylon e Erick Pulga está cada vez mais entrosada dentro e fora de campo. Em coletiva concedida ontem, o camisa 11 exaltou o bom momento do parceiro, salientando que o Alvinegro de Porangabuçu deve saber aproveitar o "faro de gol" do atleta de 23 anos.

"Ele (Erick Pulga) vive uma grande fase e a gente tem que saber aproveitar esse momento dele. Não é uma dependência, mas a gente aproveitar essa confiança e esse faro de gol que ele está tendo. É importante para nós como grupo. Não é uma dependência, mas temos que saber aproveitar as características do jogador", pontuou Aylon.

"Ele é um jogador que tem o um contra um muito forte, muito rápido, a gente conversou sobre isso e, no momento que a gente joga a bola pra ele, a gente acha que ele vai resolver, mas temos que ajudar também", destacou.

A parceria ofensiva do Vovô tem funcionado. Erick Pulga disputou nove jogos, marcou oito gols e deu uma assistência, enquanto Aylon, no mesmo número de partidas, balançou as redes quatro vezes e serviu os companheiros em uma oportunidade. O camisa 16, artilheiro alvinegro na temporada, deixou sua marca nos últimos três confrontos.

"Tem momentos do jogo que a gente precisa ficar com a posse de bola, então não é momento de tocar para ele, temos que rodar a bola porque sabemos que no momento que chutar para ele, ele vai tentar uma jogada individual e acho que é um ponto favorável nosso, que temos que saber usar com inteligência e ajudar ele para aproveitar esse momento e resolver jogos para o Ceará, que é o mais importante", frisou Aylon.

E a dupla não se dá bem somente dentro de campo. Em relação ao entrosamento entre os dois, Aylon revelou que eles debatem sobre a artilharia do Campeonato Cearense e da Copa do Nordeste. Ainda que tenha frisado não ligar para os números, o camisa 11 aproveitou a oportunidade para "cutucar", de maneira bem-humorada, o companheiro sobre o assunto.

"A gente se dá bem, nos concentramos juntos, e ele até brincou antes do último jogo: 'Na Copa do Nordeste eu estou na tua frente, mas no Cearense...'. Aí, eu completei que no Cearense tem artilharia minha. É um cara super do bem, a gente se dá superbem e esse entrosamento fora de campo é bom a gente levar para dentro de campo. Mas eu não me importo muito com essa questão de gols, de ser artilheiro. Se o Barceló entrar ali e fizer o gol, como fez na última partida, é importante pro Ceará, fico feliz do mesmo jeito. Espero ajudar com mais gols, se tiver oportunidade quero fazer mais gols para ultrapassar o Pulga também (risos)", finalizou o atacante.