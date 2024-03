Fora de casa, Ferroviário encara o Sampaio Corrêa pela 2ª fase da Copa do Brasil

Foto: AURÉLIO ALVES Maurício Copertino tenta levar Ferrão à terceira fase

Almejando prêmio milionário, o Ferroviário entra em campo hoje para o importante confronto diante do Sampaio Corrêa-MA, em jogo único e eliminatório válido pela segunda fase da Copa do Brasil. A partida será realizada no estádio Castelão, em São Luís (MA), a partir das 21h30min.



O Tubarão da Barra, apesar da derrota sofrida para o Ceará no último final de semana, pela semifinal do Estadual, chega para o confronto vivendo um bom momento na temporada sob o comando de Maurício Copertino — foram três vitórias, dois empates e apenas um revés com o treinador. O Ferrão, inclusive, terá a chance de eliminar mais um clube maranhense na Copa do Brasil.



O Coral superou o Maranhão na primeira fase do torneio, em duelo que aconteceu no mesmo palco do jogo de hoje. Naquela ocasião, o Tubarão venceu de virada por 2 a 1 e embolsou R$ 1,7 milhão pela classificação. Nesta segunda etapa do certame, a premiação para o vencedor é muito relevante: R$ 2,205 milhões.

A partida também representa uma oportunidade para o Ferroviário superar o desempenho de 2023, quando acabou sendo eliminado pelo Grêmio nesta mesma etapa do certame em jogo realizado no Rio Grande do Sul. A melhor campanha da história coral na Copa do Brasil aconteceu em 2018, ano em que chegou à quarta fase após superar o Confiança-SE, Sport-PE e Vila Nova-GO.



"É um jogo decisivo, que vale muito para a nossa equipe. A gente está focado e concentrado para essa partida, para dar o nosso melhor e, quem sabe, surpreender eles para conseguir o nosso objetivo", afirmou o experiente atacante Ciel.



Rival do Ferroviário, o Sampaio Corrêa avançou na competição após empatar com o Humaitá-AC por 1 a 1. O clube maranhense tinha a vantagem do empate no confronto por ser melhor ranqueado na CBF. No duelo de hoje, entretanto, em caso de igualdade no placar durante o tempo regulamentar, a decisão pela vaga acontecerá na disputa por pênaltis.



O confronto ainda marca o reencontro das equipes, que não se enfrentam desde 2019. Na história, o Coral enfrentou a Bolívia Querida em seis oportunidades. Foram cinco vitórias do Sampaio Corrêa contra uma do Ferroviário, registrada há quase 37 anos — em outubro de 1987.



Paralelo às dificuldades naturais do embate, o treinador Maurício Copertino, que vive uma rotina intensa de jogos, vai medir forças contra um oponente descansado. Sem entrar em campo desde o dia 4 de março, o time de São Luís teve quase dez dias de preparação para a partida.



Para o jogo, a expectativa é que Copertino conte com os retornos do goleiro Douglas Dias e dos atacantes Gabryel Martins e Vinicius Alves, que estavam no departamento médico do clube.



Sampaio Corrêa-MA x Ferroviário

Sampaio Corrêa-MA

4-3-3: Felipe; Franklin, Cortez, Fábio e Thallyson; Evandro, Gazão e Maurício; Pimentinha, Bruno Baio e Cebolinha. Téc: Thiago Gomes

Ferroviário

4-3-3: Geaze (Douglas Dias); Wesley, Willian Rocha, Geninho e Ernandes; Wilker, Lincoln e Ralph; Vitinho, Marcelinho (Vinicius Alves) e Ciel. Téc: Maurício Copertino

Local: Castelão, em São Luís/MA

Data: 13/3/2024

Horário: 21h30min

Árbitro: Bruno Mota Correia/RJ

Assistentes: Carlos Henrique Alves de Lima Filho/RJ e Rafael Gomes Rosa/RJ

Transmissão: SporTV, Premiere, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, YouTube e Facebook O POVO