João Ricardo revela "baque" após atentado, avalia momento do Fortaleza e mira Retrô

Foto: João Moura/Fortaleza EC Arqueiro foi um dos feridos no atentado

Um dos feridos no atentado contra a delegação tricolor em Pernambuco, no mês passado, o goleiro João Ricardo, do Fortaleza, concedeu entrevista coletiva na tarde de ontem. O arqueiro, que sofreu corte no supercílio e precisou levar seis pontos, preferiu não se aprofundar sobre o episódio e cobrou punições.

"É um assunto que não me sinto confortável em falar. Senti muito o baque, confesso. O que a gente espera é que os responsáveis sejam punidos. Temos que erguer a cabeça e torcer para que nunca mais aconteça isso", alertou o camisa 1.

O momento oscilante da equipe também entrou em pauta. Neste ano, o Leão venceu seis das 12 partidas disputadas até então e perdeu apenas uma. No entanto, o dado que chama atenção é de que ainda não venceu nenhum clube de Série B ou C do Campeonato Brasileiro que enfrentou.

Contra Ceará, Sport, Ferroviário e Botafogo-PB, equipes da Segunda e Terceira divisões, o Fortaleza saiu com a igualdade no placar. Portanto, em testes de maior parâmetro, o retrospecto não é positivo.

"Início de temporada é sempre um momento difícil. Tivemos muitas trocas do ano passado para cá, e isso requer um tempo de adaptação. Lógico que gostaríamos de mostrar um futebol melhor, estamos deixando a desejar. A expectativa é muito grande e o torcedor espera uma entrega de resultados melhor. Mas posso dizer que estamos trabalhando para melhorar", ponderou João Ricardo.

De acordo com o goleiro, uma boa oportunidade de voltar a animar o torcedor tricolor será o duelo diante do Retrô-PE, amanhã, às 21h30min, na Arena Castelão, válido pela segunda fase da Copa do Brasil.

"Nós queremos dar uma resposta muito positiva neste jogo. Sabemos que o Retrô tem jogadores de qualidade e inteligentes. É um jogo de amadurecimento para o resto da temporada. Que a gente consiga uma classificação convincente", projetou.

João Ricardo ainda destacou que o Leão do Pici entrará em uma maratona de jogos decisivos entre Campeonato Cearense, Copa do Nordeste e Copa do Brasil e, por isso, o "apetite de vitória" aumentou internamente.

"Teremos uma sequência de jogos decisivos. O nível de concentração e o apetite de vitória estão no máximo. Estamos nos cobrando muito. O sinal de alerta ligou", afirmou o camisa 1.

Nas próximas semanas, a equipe tricolor terá duelos contra Retrô-PE, Maracanã, Ceará e Vitória. Todos esses embates têm relevância esportiva e financeira para o clube, ou seja, um tropeço custaria caro.