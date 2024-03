Sport é punido pelo STJD com 8 jogos de portões fechados e multa de R$ 80 mil por atentado

Foto: Paulo Paiva/ Sport Recife Torcida do Sport no jogo Sport x Fortaleza, na Arena de Pernambuco, pela Copa do Brasil 2024

O Sport foi punido pela 2ª Comissão Disciplina do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), na manhã de ontem, e terá de jogar oito partidas com portões fechados, além de ser multado em R$ 80 mil, pelo atentado de torcedores à delegação do Fortaleza na madrugada do último dia 22 de fevereiro.

Em audiência online, a comissão decidiu, por maioria, aplicar a punição com base no artigo 205 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). Além das partidas sem presença de público em casa, a carga de ingresso como visitante também segue afetada até o cumprimento da punição. Vale lembrar que a medida é válida para competições chanceladas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Representada no julgamento, a Federação Cearense de Futebol (FCF) informou, em nota oficial, que irá recorrer, pedindo a exclusão do Rubro-Negro da Copa do Nordeste.

“(A FCF) Parabeniza a atuação corajosa do Tribunal por ter enfrentado o assunto e entender que a Lei Geral do Esporte determina que o clube mandante tem responsabilidade com a segurança do clube visitante, do trajeto de chegada a saída do clube da cidade, criando um precedente importante que segue o entendimento da Conmebol e da FIFA”, diz a nota, assinada por Eugênio Vasques e Leandro Vasques, diretores jurídicos da entidade.

Ao O POVO, o CEO da SAF do Fortaleza, Marcelo Paz, que também foi vítima do atentado ao ônibus que carregava a delegação tricolor, opinou sobre a punição ao Sport.

"Não tenho avaliação se o tamanho da pena é pouco ou muito. O importante é sair da impunidade. Porém, pra mim, o principal está faltando, e isso não depende do STJD, que é a identificação e punição criminal de quem cometeu o atentado", afirmou o dirigente.

No último domingo, 10, o Fortaleza fez um protesto contra a impunidade no atentado sofrido no Recife. Jogadores e membros da comissão técnica entraram em campo com uma camisa com marcas de sangue e a frase "1,5 centímetros" escrita nas costas. O número se refere à distância que quase levou à fatalidade de um dos jogadores que foi ferido na cabeça durante o ataque criminoso.

O clube espera que a ação sirva para pressionar as autoridades a darem uma resposta rápida e contundente ao crime. Nas redes sociais, quase diariamente, o Leão cobra uma ação efetiva da justiça.

Com Mateus Moura e Lucas Mota