Ceará tem semana livre para ajustes e recuperação de atletas antes de semi do Estadual

Foto: AURÉLIO ALVES Lucas Mugni disputa vaga no meio-campo do Vovô

Em vantagem na semifinal do Campeonato Cearense, após vencer o Ferroviário por 3 a 2 no jogo de ida, o Ceará vive uma semana livre de jogos com foco exclusivo no confronto da volta, que será disputado no próximo sábado, 16, às 16h40min, na Arena Castelão, com mando de campo do Vovô.

"É um fator favorável, como eles (Ferroviário) tiveram semana passada, quando a gente teve dois, três dias para recuperar em um jogo no PV e eles estavam mais inteiros. A gente sentiu um pouco, principalmente no primeiro tempo, para estar soltando o cansaço do jogo contra o Bahia, e essa semana se inverte", comentou o atacante Aylon.

"Temos a semana para descansar, trabalhar, eles têm viagem, jogo desgastante, mas tem questão de concentração. Eles saem de um jogo e não dá muito tempo de treinar e isso, às vezes, é bom pro time", completou o camisa 11, referindo-se ao compromisso do Tubarão diante do Sampaio Corrêa, ontem à noite, pela Copa do Brasil.

No duelo, o time alvinegro tem a vantagem do empate para avançar à grande decisão. Com isso, o elenco vem trabalhando com maior tranquilidade durante a semana. Técnico da equipe, Vagner Mancini deve guiar seus treinamentos para melhorar o setor defensivo, já que a meta foi vazada nove vezes nas últimas quatro partidas.

"Você tem que ter um equilíbrio no futebol, mas uma equipe que joga no campo de ataque normalmente vai ter dificuldade na parte defensiva. Tem que minimizar os erros", pontuou o comandante.



Além disso, o Ceará também utilizará esta semana livre para poder recuperar os seus atletas de forma plena. Recentemente, jogadores como Lourenço, Mugni e Ramon Menezes sofreram lesões e desfalcaram a equipe por alguns jogos. E, apesar de já terem retornado, ainda não demonstram estar 100% fisicamente.

"Tivemos atletas no jogo que estiveram ausentes da equipe por cerca de um mês e esses atletas sentiram o ritmo do jogo. É fundamental que após uma partida dessa (Ferroviário) a gente não tenha jogo na quarta-feira porque esses atletas vão estar numa situação física muito pior que os outros porque eles pararam, foram fazer outro tipo de atividade física, pro departamento médico e nisso eles perdem potência", finalizou Mancini.