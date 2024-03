No Castelão, Fortaleza encara Retrô pela Copa do Brasil em duelo que vale prêmio milionário

Foto: AURÉLIO ALVES Kauan é um dos destaques do Tricolor em 2024

Em meio ao início da maratona de jogos decisivos, o Fortaleza entra em campo hoje para um importante confronto diante do Retrô-PE, na Arena Castelão, às 21h30min, pela segunda fase da Copa do Brasil, em duelo único.

Além da importância natural da partida, o embate entre cearenses e pernambucanos também conta com o elemento financeiro, já que o vencedor levará R$ 2,205 milhões em premiação.

Na primeira fase, o Fortaleza eliminou o Fluminense-PI em jogo que começou num domingo e, por questões climáticas — devido às fortes chuvas —, terminou apenas na segunda-feira. Na ocasião, o Tricolor do Pici venceu o time piauiense por 3 a 0 e chegou ao montante de R$ 3,25 milhões, sendo R$ 1,47 milhão por ter disputado a primeira fase e mais R$ 1,7 milhão pela classificação. Já o Retrô garantiu a vaga após vencer o Manauara-AM.

O Tricolor do Pici chega para o jogo querendo dar uma resposta positiva para o torcedor, sobretudo após as atuações abaixo das expectativas apresentadas nos últimos dois jogos — o placar terminou igualado em ambos, contra o Botafogo-PB, pelo Nordestão, e Maracanã, pela semifinal do Estadual. Para não correr riscos, o Leão precisa vencer no tempo regulamentar, tendo em vista que, em caso de empate, a decisão ocorrerá nos pênaltis.

"Nós queremos dar uma resposta muito positiva neste jogo. Sabemos que o Retrô tem jogadores de qualidade e inteligentes. É um jogo de amadurecimento para o resto da temporada. Que a gente consiga uma classificação convincente”, enfatizou o goleiro João Ricardo durante entrevista pré-jogo.

Para a partida, o treinador Vojvoda pode contar com retornos importantes no Leão. Além do lateral-direito Dudu, existe a possibilidade do meia Calebe e do zagueiro Titi serem relacionados para o jogo. Em contrapartida, o argentino Escobar ainda não tem previsão de retorno. Vale ressaltar que Dudu, Titi e Escobar tiveram sequelas do atentado sofrido pela delegação do Fortaleza em Pernambuco no mês de fevereiro.

Para o rival do Tricolor, a partida pode representar um marco histórico. Com apenas dez anos de fundação, o Retrô jamais passou da segunda fase da Copa do Brasil. Em sua terceira participação, o time pernambucano caiu duas vezes na atual etapa da competição nacional — para Corinthians, em 2021, e para Tombense-MG, em 2023.

Comandado pelo experiente Roberto Fernandes, técnico de 52 anos que já treinou times como Náutico e Santa Cruz, o Retrô vem protagonizando uma boa campanha no Campeonato Pernambucano de 2024 e terminou a fase classificatória em segundo lugar geral, atrás apenas de Sport. O elenco ainda conta com nomes conhecidos do futebol brasileiro, como os atacantes Fernandinho (ex-Grêmio) e o volante Jean (campeão brasileiro quatro vezes).

Fortaleza x Retrô-PE

Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Tinga, Brítez, Kuscevic e Bruno Pacheco; Zé Welison, Kauan e Kervin; Moisés, Lucero e Yago Pikachu. Téc: Vojvoda

Retrô-PE

4-3-3: Paulo Ricardo; Jean Raphael, Dankler, Guilherme Paraíba e Edson Lucas; Alencar, Moisés Ribeiro e Radsley; Luisinho, Giva e Fernandinho. Téc: Roberto Fernandes

Local: Arena Castelão, em Fortaleza/CE

Data: 14/3/2024

Horário: 21h30min

Árbitro: João Vitor Gobi/SP

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse/SP e Gustavo Rodrigues de Oliveira/SP

Transmissão: Prime Video, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, YouTube e Facebook do O POVO