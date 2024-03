"O Estado do Ceará jamais terá torcida única", diz diretor jurídico da FCF

Foto: Vitor Silva/Botafogo Estádio Arena Castelão

Como medida de prevenção aos repetidos episódios de violência no futebol, algumas federações estaduais têm adotado o regime de torcida única nos estádios. Em entrevista ao programa Esportes do Povo, da Rádio O POVO CBN, na manhã de ontem, o diretor jurídico da Federação Cearense de Futebol (FCF), Eugênio Vasques, assegurou que esta medida não será adotada no cenário local.

“Tanto se fala em democracia hoje em dia e querem tirar a democracia dos estádios. Eu acho isso (torcida única) um desserviço ao futebol e aqui no Ceará jamais haverá torcida única”, afirmou o dirigente.

A Federação Pernambucana de Futebol implementou torcida única nos clássicos entre Sport e Santa Cruz, pela semifinal do Estadual. O presidente Evandro Carvalho chegou a declarar que pediria à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) torcida única em todos os jogos realizados no Brasil durante um ano, após o atentado de torcedores do Sport contra a delegação do Fortaleza.

Pelo episódio, inclusive, o Rubro-Negro foi punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) com oito jogos com portões fechados e uma multa no valor de R$ 80 mil. A FCF já anunciou que recorrerá da decisão e pedirá a exclusão do Sport da Copa do Nordeste.

“Nós estamos falando não só do Fortaleza, mas do futebol cearense. A FCF está defendendo o interesse dos seus filiados. [...] Então o nosso pedido é de que não haja jogo em Pernambuco enquanto não for provado que há segurança para todos nós”, disse Eugênio Vasques.

“A Federação vai recorrer porque entende que a punição foi branda. O que a gente lamentou no julgamento é que não foram observadas as reincidências. [...] Nós entendemos que a punição deveria ter sido, pela reincidência do Sport, com pena máxima”, declarou.