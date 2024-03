Após queda na Copa do Brasil, Ferroviário foca na segunda semifinal do Estadual

Foto: Lucas Emanuel/FCF Maurício Copertino quer levar time coral à decisão estadual

Eliminado da Copa do Brasil nos pênaltis para o Sampaio Corrêa-MA, na última quarta-feira, 13, o Ferroviário volta a focar na segunda partida da semifinal do Campeonato Cearense contra o Ceará, amanhã, às 16h40min, na Arena Castelão.

O Tubarão da Barra chega para o jogo de volta do Estadual em desvantagem após perder o primeiro duelo por 3 a 2. Com o revés, precisa vencer por dois gols de diferença para avançar direto à final. Em caso de triunfo por um tento, o confronto será decidido em cobranças de pênaltis.

Para a decisão, o treinado coral, Maurício Copertino, terá retornos importantes que desfalcaram o time na primeira semifinal. O goleiro Douglas Dias e os atacantes Gabryel Martins e Vinícius Alves foram liberados pelo departamento médico e já voltaram a atuar como titulares contra o Sampaio Corrêa.

Para Copertino, não há terra arrasada no Elzir Cabral após eliminação na Copa do Brasil. O treinador elogiou o desempenho da equipe no tempo regulamentar, mas afirmou que compreende que a classificação era importante para o planejamento do clube, inclusive no quesito financeiro — a vaga na próxima fase renderia premiação de R$ 2,2 milhões.

“A gente queria sair muito com a vitória daqui, né? Seria importante para todo o processo que o clube vem planejando”, pontuou. “Vamos fazer de tudo para conseguir essa classificação para a final do Estadual”, comentou o comandante.

A partida contra o Alvinegro de Porangabuçu será determinante para definir o calendário do Ferroviário até a estreia no Campeonato Brasileiro Série C, contra o Figueirense. Segundo a tabela básica, divulgada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) na última sexta-feira, 8, o jogo deve acontecer entre os dias 20 e 22 de abril, fora de casa.

Eliminado precocemente nas eliminatórias da Copa do Nordeste, também nos pênaltis, para o ASA-AL, o Ferroviário tinha somente o Estadual e a Copa do Brasil para disputar nestes primeiros meses do ano.

Com a eliminação na competição nacional, o clube coral vai para o tudo ou nada contra o Ceará em busca de garantir calendário para os próximos dias. As finais do Campeonato Cearense estão marcadas para 31 de março e 7 de abril. Se não avançar diante do Vovô, o Ferroviário ficará mais de um mês sem entrar em campo por um torneio oficial.