Em alta, Pulga relembra fase difícil no Ceará e se emociona: "É meu time de coração"

Foto: AURÉLIO ALVES Atacante cearense é o destaque do Vovô

Principal destaque do Ceará na atual temporada, o atacante Erick Pulga concedeu entrevista coletiva na tarde de ontem e se emocionou ao relembrar alguns momentos difíceis que passou em 2023 na equipe alvinegra, com pouco espaço no elenco.

No ano passado, o camisa 16 não recebeu tantas oportunidades durante a Série B, após ter se destacado no Ferroviário e ser contratado pelo Vovô. O cearense ed 23 anos comentou, com os olhos marejados, que contou com o apoio da família para superar a situação.

"Sou muito apegado a minha família. Fico até emocionado de falar porque o que passei aqui ano passado foi muito difícil. Eles estavam comigo diariamente. Tiveram alguns momentos que pensei em desistir, eu não estava conseguindo. É meu time de coração. Quando eu ia para a arquibancada, sempre falava: 'Um dia vou jogar no Ceará e conquistar muitas coisas'. Estou realizando um sonho de criança. Só Deus e minha família sabem por tudo que passei", disse.

O jogador ainda exaltou o bom começo de temporada pelo clube e agradeceu ao técnico Vagner Mancini. Pulga acumula oito gols em nove jogos pelo Alvinegro em 2024, participando de um terço dos tentos da equipe na temporada.

"Isso tudo serviu de exemplo para mim. Peguei essa situação como aprendizado e evolui muito. Falei para a minha família que eu ia trabalhar muito forte na pré-temporada para ajudar o Ceará. Graças a Deus, estou começando a temporada bem. Agradeço também ao Mancini, é um cara que sempre me ajudou muito", relatou.

"É uma sensação maravilhosa. Fico muito feliz com tudo que vem acontecendo na minha vida. Às vezes eu fico sem acreditar quando revejo meus gols em casa. Estou muito feliz", comemorou.

O camisa 16 ainda aproveitou para projetar o próximo duelo do Ceará, diante do Ferroviário, pela volta da semifinal do Campeonato Estadual. Ex-atleta coral, Pulga mostrou otimismo quanto à possível conquista do título cearense em 2024 — taça que o Vovô não levanta desde 2018.

"A gente precisa muito conquistar esse campeonato. Estamos preparados para enfrentar o time que vier. Creio que vamos conquistar esse título neste ano", projetou.

Com Erick Pulga, o Alvinegro de Porangabuçu entra em campo amanhã, às 16h40min, contra o Tubarão, no Castelão, tendo a vantagem do empate. A eliminação só pode ocorrer caso o adversário coral supere o Vovô por dois ou mais gols de diferença no tempo normal ou por um tento no tempo normal e, posteriormente, nos pênaltis.