João Ricardo brilha, Fortaleza vence Retrô nos pênaltis e avança na Copa do Brasil

Foto: AURÉLIO ALVES Zé Welison convertou a cobrança na disputa de pênaltis

De forma dramática e com João Ricardo de herói, o Fortaleza superou o Retrô-PE na disputa por pênaltis, após empate sem gols no tempo normal, e avançou à terceira fase da Copa do Brasil. Com a classificação garantida, o Tricolor do Pici embolsou R$ 2,205 milhões, totalizando R$ 5,4 milhões em premiação no torneio nacional.

Com a vantagem de atuar como mandante, o Fortaleza impôs um volume interessante de jogo, mas pecou pela falta de eficiência no último terço do campo. Taticamente, Vojvoda resolveu ser mais ousado: abriu mão de um meio-campista e escalou o Leão com quatro atacantes. Sem um jogador de ofício para articular no setor central, a maioria das tentativas ofensivas da equipe aconteceram pelos lados.



Moisés foi participativo e tentou criar situações no um contra um. O atacante, inclusive, teve a melhor chance do primeiro tempo, mas chutou fraco e facilitou a defesa do goleiro Paulo Ricardo. A dinâmica do duelo não teve nenhuma surpresa. O Fortaleza com a posse (61%), rodando a bola e buscando espaços, enquanto o Retrô apostava todas suas fichas nos contra-ataques. Nenhum dos dois conseguiu êxito.



O Tricolor, previsível em suas articulações, facilitou o encaixe de marcação do time pernambucano. A equipe cearense até arriscou uma quantidade considerável de finalizações, nove no total, porém somente uma acertou o gol. Outro mecanismo utilizado pelo Leão foram os cruzamentos, com 15 tentativas de bolas alçadas na área. Melhor para a defesa do Retrô, que venceu a maioria dos embates.



O desempenho da equipe não agradou os torcedores presentes no Castelão. Assim como no primeiro tempo da partida contra o Maracanã, pela semifinal do Campeonato Cearense, o escrete vermelho-azul-e-branco também foi para o intervalo ontem escutando fortes vaias da arquibancada. Os protestos, entretanto, não causaram grandes impactos no desempenho do time no retorno para a etapa final.



O Fortaleza seguiu com dificuldades nas conclusões dos lances. Erros no último passe e bolas alçadas na área — 35 no total — sem efetividade marcaram o segundo tempo do Leão. Vojvoda, por meio das substituições, tentou chacoalhar o time. Colocou Marinho, Calebe, Kervin e Pedro Rocha. No geral, as alterações não surtiram tanto efeito, mas renovou o fôlego do Tricolor para fazer pressão nos minutos finais.



E foi exatamente nesse recorte do duelo que o Fortaleza viveu seu melhor momento na partida. Diante de um Retrô já exausto, o Leão se lançou ao ataque e desperdiçou chances inacreditáveis. Uma com Calebe, de cabeça na pequena área, e outra com Lucero, em situação parecida, mas em finalização de frente para o gol e livre de marcação. O goleiro Paulo Ricardo ainda fez algumas ótimas defesas.



Sem a competência para vencer no tempo regulamentar, o Tricolor, que finalizou 23 vezes, mas 20 de forma errada, precisou viver o drama das penalidades para tentar conquistar a classificação. Para aumentar a tensão, os quatro primeiros pênaltis foram perdidos: dois do Retrô e dois do Fortaleza, estes cobrados por Calebe e Lucero. Destaque para João Ricardo, que fez duas defesas.



Na sequência, prevaleceu a qualidade do Leão. Kervin, Zé Welison e Tinga converteram, enquanto Luisinho, do time pernambucano, isolou. No fim, vitória no sufoco por 3 a 2.

Fortaleza 0 (3)x(2)0 Retrô-PE



Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Tinga, Brítez, Cardona e Bruno Pacheco; Pedro Augusto (Zé Welison), Kauan (Calebe) e Machuca (Kervin Andrade); Moisés (Pedro Rocha), Lucero e Pikachu (Marinho). Téc: Vojvoda

Retrô-PE

4-3-3: Paulo Ricardo; Jean (Israel), Dankler, Guilherme Paraíba e Michel; Leonan (Edson Lucas), Rômulo (Alencar) e Richard Franco (Luisinho); Radsley (Renato Henrique), Giva e Fernandinho. Téc: Roberto Fernandes

Local: Arena Castelão, em Fortaleza/CE

Data: 14/3/2024

Árbitro: João Vitor Gobi/SP

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse/SP e Gustavo Rodrigues de Oliveira/SP

Cartões amarelos: Brítez e Cardona (FOR); Leonan, Guilherme Paraíba, Edson Lucas e Rômulo (RET)

Público e renda: 12.749 presentes/R$ 90.968,00