Fortaleza: classificação sofrida contra Retrô liga alerta antes de decisão no Estadual

Foto: AURÉLIO ALVES Comandante argentino avaliou o momento do Tricolor na temporada

A vitória nos pênaltis contra o Retrô-PE assegurou o Fortaleza na terceira fase da Copa do Brasil e mais R$ 2,2 milhões nos cofres de premiação. No entanto, o desempenho apresentado diante dos pernambucanos, mais uma vez, não agradou aos presentes na Arena Castelão, que vaiaram a equipe na saída para o intervalo e viveram momentos de tensão nas penalidades.

Com o resultado contra a Fênix de Camaragibe, o Tricolor ampliou a sequência sem vitórias para três partidas. De quebra, nos últimos dez confrontos disputados, entre Campeonato Cearense, Copa do Nordeste e Copa do Brasil, apenas três triunfos obtidos, totalizando 40% de aproveitamento.

O desempenho apresentado na última quinta-feira, 14, liga o sinal de alerta para a segunda partida da semifinal do Campeonato Cearense, sobretudo na fase ofensiva, principal problema da equipe de Juan Pablo Vojvoda neste início de temporada. Diante dos pernambucanos, o Fortaleza finalizou 20 vezes, com apenas três direcionadas ao gol defendido por Paulo Ricardo.

O meia Calebe, acionado no segundo tempo, e o centroavante Lucero, por exemplo, fizeram o arqueiro adversário trabalhar na segunda etapa com boas defesas, mas a pontaria deixou a desejar. Além disso, o time apresentou dificuldades para articulação e criação de jogadas.

“Acho que o time fez uma partida correta. Aceito as críticas de 'o time não ganha'. Vou cuidar para que o time ganhe. […] Jogadores acostumados a fazer gols não fazem gols neste momento, mas estão perto do gol. Lucero teve duas ou três situações muito claras, Moisés teve duas situações, Pikachu teve também, Marinho entrou e entrou bem, respondeu. Continuarei trabalhando nas coisas que temos que melhorar”, disse Vojvoda em entrevista coletiva após a partida.

Nas últimas dez partidas, o Fortaleza teve 104 arremates, de acordo com dados levantados na plataforma FootStats, site especializado em estatísticas, e marcou 15 gols. O Tricolor teve aproveitamento de 14,4% nas finalizações — ou seja, aquelas que se transformaram em bolas nas redes.

O duelo diante do Maracanã será disputado amanhã, às 17 horas, na Arena Castelão. Com empate no confronto de ida, o Fortaleza garante vaga na final do Campeonato Cearense com vitória por qualquer placar — o mesmo cenário vale para o Bicolor Metropolitano. Para a partida, Vojvoda não deve promover muitas alterações na escalação que iniciou a partida contra o Retrô-PE.