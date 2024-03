Ceará empata com Ferroviário em novo clássico emocionante e é finalista do Estadual

Foto: FÁBIO LIMA Jogadores alvinegros celebram classificação para a decisão

Debaixo de chuva e com clima de tensão, o Ceará garantiu vaga na final do Campeonato Cearense ontem, na Arena Castelão, após empatar com o Ferroviário. O acirrado Clássico da Paz terminou com o Vovô em vantagem no placar agregado (4 a 3).

Agora, o time comandado por Mancini aguarda o vencedor de Fortaleza e Maracanã para conhecer o rival na grande decisão estadual.



Embora não carregasse o peso da obrigação de vencer o jogo, foi o Ceará quem ditou o ritmo do primeiro tempo. É verdade que o Vovô sofreu para criar situações ofensivas, muito por mérito da organização do Ferroviário, que se compactou e gerou dificuldades para as articulações alvinegras, mas a equipe comandada por Vagner Mancini também não permitiu que o Tubarão criasse qualquer atmosfera que incomodasse o time.

Neste recorte do confronto, os duelos ficaram concentrados no meio-campo, o que naturalmente travou a partida. O excesso de faltas, 18 no total — oito cometidas pelo Ceará e dez pelo Ferroviário —, também dificultou que a bola rolasse com fluidez. Este cenário era confortável para o Alvinegro, que tinha a vantagem do empate para avançar à final.

Em nenhum momento o Ceará deixou que o jogo saísse do seu controle. Manteve maior posse de bola — 60% — e, quando a perdia, fazia uma forte marcação-pressão para recuperá-la, algo executado com eficiência. Em um duelo de pouco espaço, onde, em 45 minutos da etapa inicial, nenhum dos times acertou sequer uma finalização na direção da baliza, qualquer erro seria crucial. E o Ferroviário errou.



Quando o empate dava indícios de que prevaleceria, o Coral deu um presente para Aylon em erro na saída de bola. O atacante alvinegro, com o campo livre, avançou e deu ótima assistência para Lourenço, que, cara a cara com Douglas Dias, não desperdiçou. O meia, que desbancou Jorge Recalde na titularidade, mostrou-se decisivo novamente: gol no jogo de ida e gol no jogo de volta da semifinal.

A vantagem no placar agregado tornou o panorama ainda mais favorável para o Ceará. Até pelo contexto, o segundo tempo do jogo acabou sendo mais animado. Teve pênalti marcado para o Vovô e minutos após anulado com auxílio do VAR. Bola na trave de Erick Pulga e Ciel. Um confronto franco, com as duas equipes alternando subidas ao ataque. Nos minutos finais, sem nada a perder, o Tubarão se lançou ao ataque para tentar mudar o roteiro do jogo.

E mudou. Valente, o Coral arrancou o empate aos 39 da segunda etapa, em lance que culminou em gol contra do lateral-esquerdo Matheus Bahia. A partir dali, tudo ficou em aberto. O Ferroviário, que precisava de mais um tento para levar a disputa aos pênaltis, tentou de tudo, mas foi o Ceará que marcou. Saulo Mineiro, em um golaço, colocou o Vovô de volta na frente. Em meio à euforia do atacante, veio a frustração: tento anulado com auxílio do VAR por toque de mão.

O clima de tensão no estádio só cessou com o apito final do juiz aos 54 minutos de partida, com desfecho feliz para os alvinegros, finalistas do Campeonato Cearense de 2024. Assim, o Vovô cumpre o primeiro grande objetivo da temporada, o de disputar o título estadual para tentar dar fim ao jejum de cinco anos sem a conquista. Para o Tubarão, o foco passa a ser a Série C, que começa no dia 20 de abril.



Ceará 1x1 Ferroviário



Ceará

4-3-3: Richard (Bruno Ferreira); Raí Ramos, Ramon, Matheus Felipe e Matheus Bahia; Richardson (Jean), Guilherme Castilho e Lourenço (Mugni); Erick Pulga, Aylon (Saulo Mineiro) e Barceló (Janderson). Téc: Vagner Mancini

Ferroviário

4-3-3: Douglas Dias; Wesley, Willian Rocha, Geninho (Vermudt) e Ernandes; Wilker (Rafael Chorão), Lincoln (Tarcísio) e Vitinho; Vinicius Alves, Gabryel Martins (Marcelinho) e Ciel. Téc: Maurício Copertino

Local: Arena Castelão, em Fortaleza/CE

Data: 16/3/2024

Árbitro: Joanilson Scarella

Assistentes: Nailton Oliveira e José Moracy de Sousa e Silva

Gols: 46min/1ºT - Lourenço (CEA); 39min/2ºT - Matheus Bahia (contra) (FAC)

Cartões amarelos: Erick Pulga e Matheus Bahia (CEA); Geninho, Ernandes, Vinícius Alves, Rafael Chorão e Wilker (FAC)

Público e renda: 33.830 presentes/R$ 388.352,00