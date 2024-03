Fortaleza e Maracanã se enfrentam para definir segundo finalista do Cearense

Foto: FÁBIO LIMA Calebe pode voltar a ser titular do Leão

Fortaleza e Maracanã entram em campo na tarde de hoje almejando uma vaga na grande final do Campeonato Cearense 2024. A bola vai rolar às 17 horas, na Arena Castelão, pelo jogo de volta da semifinal do certame.

O Leão do Pici, mandante do confronto, buscará chegar a sua sétima decisão estadual seguida para tentar o sexto título consecutivo — feito que seria inédito no futebol cearense. Para isso, o clube promoveu uma promoção nos ingressos para atrair sua torcida.

O Tricolor anunciou que as torcedoras poderiam adquirir bilhetes para qualquer setor pelo valor de meia-entrada. Os ingressos para o duelo foram vendidos a partir de R$ 15. Portanto, a expectativa é de bom público.

Já em campo, o time leonino precisará de uma simples vitória para avançar, após empate em 1 a 1 na partida de ida. “Não fomos felizes nas finalizações, mas vamos seguir trabalhando porque sabemos da nossa força. Acreditamos muito no trabalho que vem sendo feito e acreditamos que podemos sair com a vitória no segundo jogo”, disse Zé Welison após o primeiro jogo, disputado no último domingo, 10.

Diante do Bicolor, o técnico Juan Pablo Vojvoda conta com os retornos do zagueiro Brítez e do atacante Yago Pikachu, que cumpriram suspensão automática no duelo passado. Além deles, Calebe, Escobar e Titi também estão de volta após um tempo no departamento médico — o trio já esteve disponível diante do Retrô-PE, no meio de semana, pela Copa do Brasil.

Por outro lado, o Fortaleza não tem as presenças de Pochettino e Thiago Galhardo confirmadas. O primeiro sofreu sobrecarga muscular, enquanto o segundo trata um estiramento muscular posterior da coxa direita. Ambos ficaram de fora do jogo de quinta-feira, 14, contra os pernambucanos.

Ademais, a equipe do Pici ainda terá que superar um baixo aproveitamento que vem tendo nos últimos embates da temporada. Nas últimas 10 partidas, a equipe de Vojvoda conquistou apenas três vitórias, contra América-RN, River-PI e Fluminense-PI. A falta de resultado e o desempenho apresentado nos duelos elevaram o tom das críticas e a cobrança ao início de temporada do Fortaleza.

O Maracanã, por sua vez, chega ao segundo duelo com desejo de fazer história. Caso consiga a vitória, o time da Região Metropolitana chegará a uma final de Campeonato Cearense de forma inédita. Para tentar o feito, o técnico Júnior Cearense deve repetir a escalação do primeiro jogo entre as equipes.

Assim como o Leão, o time alviceleste precisa de apenas uma triunfo simples para o avanço à decisão. Em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis. O Ceará já está garantido na final do Estadual.

Fortaleza x Maracanã

Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Tinga, Brítez, Cardona e Bruno Pacheco; Kauan, Lucas Sasha e Calebe; Marinho, Lucero e Moisés. Téc: Vojvoda

Maracanã

4-3-3: Leo Recife; Zé Augusto, Igor Ribeiro, Guilherme e Matheus Maranguape; Rogério, Vinícius Canindé e Patuta; Testinha, Pio e Júnior Mandacaru. Téc: Júnior Cearense

Local: Arena Castelão, em Fortaleza/CE

Data: 17/3/2024

Horário: 17 horas

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique

Assistentes: Renan Aguiar e Marcondes Simão

VAR: César Magalhães

Transmissão: GOAT, ge, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, YouTube e Facebook O POVO