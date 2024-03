Medina e Tati Weston-Webb caem na semi, e Brasil segue sem vencer no Mundial de surfe em 2024

Foto: Ricardo ARDUENGO / AFP Gabriel Medina não chegou à decisão em Portugal

Os brasileiros Gabriel Medina e Tatiana Weston-Webb foram eliminados nas semifinais da etapa de Portugal do Circuito Mundial de Surfe, ontem, em Peniche. O Brasil ainda não venceu na atual temporada e terá nova oportunidade em Bells Beach, na Austrália, onde acontece a próxima etapa, de 26 de março a 5 de abril.

Tricampeão mundial, Gabriel Medina caiu diante do americano Griffin Colapinto, que marcou 15,50 contra 14,94 do brasileiro. A bateria foi bastante acirrada. Medina abriu a disputa com uma onda de nota 7,17 e o rival respondeu com 7,83.

Em sua quinta onda, Colapinto obteve 7,67, enquanto Medina sofria com a prancha quebrada. O brasileiro passou a depender de uma segunda nota muito boa (8,33) para superar o rival. No final da bateria, já com uma nova prancha, o brasileiro obteve 7,77, nota alta, mas insuficiente para avançar à final. Nas quartas, Medina havia passado pelo italiano Leonardo Fioravanti com duas notas 9,00.

Na final, Colapinto venceu o australiano Ethan Ewing por 17,94 a 11,13. O americano, que assumiu a liderança do ranking, conseguiu a maior nota da etapa portuguesa na final, com 9,64 no fim da bateria. O melhor brasileiro no ranking é Italo Ferreira, em 12º. Medina subiu 11 posições e é o 15º.

Entre as mulheres, Tatiana Weston-Webb perdeu para a australiana Tyler Wright. A brasileira começou melhor com 6,33 e 4,97, mas levou a virada no fim da disputa, com a adversária conseguindo 6,43 e 6,93. Wright venceu por 13,36 a 11,30.

Na disputa do título, Wright foi derrotada pela francesa Johanne Defay, que marcou 10,83 contra 5,50. A campeã em Peniche assumiu a vice-liderança do ranking, atrás da australiana Molly Picklum. Tatiana Weston-Webb escalou uma posição e ocupa o sexto lugar.