Remo: Brasil garante duas vagas em Paris-2024 com Beatriz Tavares e Lucas Verthein

Foto: MAURO PIMENTEL / AFP Lucas Verthein comemora vitória no Pré-Olímpico

O Brasil conquistou duas vagas para os Jogos Olímpicos de Paris-2024, ontem, no Rio de Janeiro. Beatriz Tavares e Lucas Verthein venceram as provas de Single Skiff no Pré-Olímpico das Américas, na Lagoa Rodrigo de Freitas, e garantiram presença na competição francesa.

Primeira atleta do Brasil a competir no último dia de regatas, Beatriz Tavares não deu chances para sua principal adversária, a mexicana Kenia Lechuga, campeã nos Jogos Pan-Americanos de Santiago-2023. A brasileira imprimiu um ritmo forte desde a largada e completou o percurso de 2 mil metros em 8min13s54, dois segundos mais rápido do que Lechuga, segunda colocada.

"Foi muito bom vencer em casa, porque eu sempre perdia quando participava de competições internacionais aqui", afirmou a remadora do Botafogo. "Pensei em parar de remar muitas vezes, já que nunca imaginei que, de fato, fosse disputar as Olimpíadas. Por isso, fiz um combinado comigo para hoje que a minha única opção seria ganhar, e deu certo."

Ela dedicou a classificação à família, principalmente aos avós, presentes na Lagoa. "Minha avó me trazia para os treinos quando eu tinha 12 anos. Nas provas que começavam às 9 horas, meus avós chegavam às 6h50min aqui na Lagoa e me observavam de um banquinho. É muito legal poder vivenciar essa classificação para Paris com eles, que estão com 85 e 83 anos."

No Single Skiff masculino, Lucas Verthein venceu a regata com um tempo de 7min24s52, seis segundos melhor do que o uruguaio Bruno Berriolo. O brasileiro foi campeão no Pan de Santiago-2023 e ficou em 12º lugar nos Jogos de Tóquio-2020.

"É uma felicidade enorme poder representar o Brasil nos Jogos Olímpicos e vou dar o meu melhor para brigar por uma medalha", afirmou o remador, que também representa o Botafogo.

Vertheim afirmou que detalhes técnicos e fisiológicos devem ser aprimorados em sua preparação olímpica. "Tenho muito a melhorar ainda e estaria preocupado se terminasse essa competição sem nada para evoluir. Estou só com 25 anos e quero ir muito além, ajudando a massificar novamente o remo, como era na década de 1980."

Na categoria Double Skiff Peso Leve, o Brasil ficou sem vagas olímpicas. Isabelle Falck e Manu Abreu terminaram na quarta posição, na regata vencida pela dupla da Argentina. Evaldo Becker e Piedro Tuchtenhagen chegaram em terceiro na prova que teve os chilenos como vitoriosos.

Os brasileiros ainda têm outra chance de garantir classificação olímpica. O qualificatório mundial, que distribui duas vagas em cada uma das provas, acontece entre os dias 19 e 21 de maio, em Lucerna, na Suíça. A Confederação Brasileira de Remo (CBR) ainda não divulgou os critérios de participação.

Com o fim do Pré-Olímpico das Américas, a Lagoa Rodrigo de Freitas abriga, a partir de amanhã, o Campeonato Sul-Americano de remo.