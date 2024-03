Fortaleza vence o Maracanã por 3 a 0, avança à final do Cearense e confirma Clássico-Rei

Foto: AURÉLIO ALVES Marinho (esq). e Moisés (dir.) anotaram os gols do Tricolor

Sem sustos, o Fortaleza venceu o Maracanã por 3 a 0, ontem, na Arena Castelão, e avançou à final do Campeonato Cearense. Desta forma, o Tricolor do Pici confirmou o Clássico-Rei contra o Ceará na decisão, em duelo marcado para acontecer nos dias 30 deste mês e 6 de abril, ambos às 16h40min.



Como de costume, Vojvoda optou por não repetir o time que atuou na partida anterior e escalou um Fortaleza com sete modificações, sobretudo no sistema defensivo — setor em que trocou toda a primeira linha em relação ao duelo contra o Retrô-PE, pela Copa do Brasil. Apesar das mexidas, o desempenho do Leão foi positivo. A necessidade da vitória para garantir a classificação fez a equipe do Pici ter uma atitude mais incisiva no ataque.



O problema para fazer gols, que vinha sendo uma “pedra no sapato” nos últimos jogos, não aconteceu diante do Maracanã. Na primeira etapa da partida, o Tricolor balançou as redes três vezes do rival, mas somente uma valeu, a de Moisés, em cobrança de pênalti já aos 53 minutos. Nos outros dois lances, onde Lucero e Marinho marcaram tentos, o VAR precisou traçar linhas de impedimento.



E não há como ignorar a extrema lentidão do processo de análise na cabine de vídeo. No gol de Lucero, os árbitros responsáveis pelo VAR demoraram cerca de cinco minutos para chegar a uma conclusão. Na de Marinho foi ainda pior: em torno de nove minutos. Ao todo, a partida ficou paralisada 14 minutos, tempo acrescido parcialmente pelo árbitro Marcelo de Lima Henrique — ele deu 13.



O Maracanã, dentro da sua proposta de jogo, não conseguiu ser tão efetivo como havia sido no duelo de ida. A equipe até criou duas situações de perigo ao gol de João Ricardo, mas nada que tenha exigido muito do arqueiro. Nos momentos que teve oportunidade de contra-atacar, o Azulão era rapidamente neutralizado pela marcação do Fortaleza. Neste aspecto, destaque para a atuação do volante Zé Welison.



Na etapa final, a superioridade do Fortaleza se sobrepôs. Melhor desde o apito inicial, o time comandado por Vojvoda seguiu buscando gols, até pela questão do mando de campo na decisão contra o Ceará. Para ser o mandante no segundo jogo contra o rival alvinegro, o Leão precisaria vencer o Maracanã por cinco gols de diferença. Chegou próximo, mas não alcançou o número.



Para além do desempenho, o jogo também acabou sendo importante para resgatar a confiança de alguns jogadores que vinham em má fase, como Moisés e Marinho.



Moisés foi, individualmente, o destaque da partida. O atacante tirou a pressão sobre o time ao abrir o placar na etapa inicial e, no segundo tempo, ampliou a vantagem para 2 a 0. Marinho, alvo de vaias em jogos anteriores, anotou seu primeiro gol na temporada pelo Tricolor em uma bela cobrança de falta. Pode ser uma virada de chave para ambos.



Assim, o Fortaleza confirmou as expectativas, superou o Maracanã e chegou à final do Estadual. É a chance do Leão conquistar o hexacampeonato, feito que seria inédito no futebol cearense. Para o Maracanã, que fez uma campanha histórica, o foco passa a ser a disputa da Série D.

Fortaleza 3x0 Maracanã

Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Dudu, Kuscevic, Titi e Escobar (Pacheco); Zé Welison (Lucas Sasha), Kauan e Kervin (Calebe); Marinho (Pikachu), Moisés (Machuca) e Lucero. Téc: Vojvoda

Maracanã

4-3-3: Léo Recife; Zé Augusto, Igor Ribeiro (Alan Ferreira), Guilherme e Mateus Maranguape; Rogério (Dedê), Vinicius Canindé e Patuta (Índio Potiguar); Testinha, Pio (Matheus Bahia) e Júnior Mandacaru (Iago Barbosa). Téc: Júnior Cearense

Local: Arena Castelão, em Fortaleza/CE

Data: 17/3/2024

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique

Assistentes: Renan Aguiar e Marcondes Simão

VAR: César Magalhães

Gols: 53min/1ºT e 14min/2ºT - Moisés e 19/2ºT - Marinho

Cartões amarelos: Zé Welison e Kuscevic (FOR); Testinha (MAR)

Público e renda: 25.281 presentes/R$ 272.860,00