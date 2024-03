Sorteio da Sul-Americana nesta segunda-feira, 18, define grupo do Fortaleza

Foto: Staff Images/ CONMEBOL Taça da Copa Sul-Americana

Com o Fortaleza presente, o sorteio da fase de grupos da Copa Sul-Americana acontece hoje, às 20 horas (de Brasília), em Luque, no Paraguai, na sede da Conmebol. Atual vice-campeão do torneio, o Tricolor do Pici figura no pote 2.

Os 32 times serão divididos em oito grupos de quatro cada. Os primeiros colocados de cada chave avançam ao mata-mata, enquanto os segundos disputam um playoff com os terceiros vindos da fase de grupos da Libertadores.

Como o regulamento da Sula não permite duelo de equipes do mesmo país na fase de grupos, o time cearense poderá ter quatro possibilidades de adversário vindo do pote 1, todos da Argentina: Boca Juniors-ARG, Racing-ARG, Defensa y Justicia-ARG ou Lanús-ARG.

Do pote 3, à exceção de Cuiabá e Belgrano-ARG, a chave do Fortaleza pode contar com Universidad Católica-EQU, Universidad César Vallejo-PER, Sportivo Luqueño-PAR, Nacional Potosí-BOL, Racing-URU ou Sportivo Ameliano-PAR.

Já do pote 4, as possibilidades são o Real Tomayapo-BOL, Alianza Valledupar-COL, Deportivo Garcilaso-PER, Rayo Zuliano-VEN, Nacional-PAR, Always Ready-BOL ou Sportivo Trinidense-PAR. Há neste pote, ainda, o RB Bragantino, mas pelo regulamento o time paulista não pode figurar no grupo tricolor.

Após a fase de grupos, todas as etapas do mata-mata serão disputadas em sistema de ida e volta. Não há mais o benefício do gol qualificado (fora de casa). O único duelo em partida única é a final, prevista para o dia 23 de novembro, ainda sem local confirmado.

A distribuição dos clubes por potes foi definida com base no ranking da Conmebol, divulgado no ano passado. A fase de grupos está prevista para ser disputada entre 3 de abril e 29 de maio.

Veja, abaixo, os potes do sorteio da Sul-Americana:

Pote 1: Boca Juniors, Athletico Paranaense, Internacional, Racing, Corinthians, Defensa y Justicia, Cruzeiro e Lanús;

Pote 2: Fortaleza, Argentinos Juniors, Independiente Medellín-COL, Delfín-EQU, Unión La Calera-CHI, Danubio-URU, Metropolitanos-VEN e Coquimbo Unido-CHI;

Pote 3: Universidad Católica-EQU, Universidad César Vallejo-PER, Sportivo Luqueño-PAR, Cuiabá, Nacional Potosí-BOL, Belgrano-ARG, Racing-URU e Sportivo Ameliano-PAR;

Pote 4: Real Tomayapo-BOL, Alianza FC-COL, Deportivo Garcilaso-PER, Rayo Zuliano-VEN, Red Bull Bragantino, Nacional-PAR, Always Ready-BOL e Sportivo Trinidense-PAR.



Com Gazeta Esportiva