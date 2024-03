Ceará reencontra Fortaleza com mudança tática promovida por Mancini; entenda

Foto: AURÉLIO ALVES Richardson se firmou no meio-campo alvinegro

O Ceará entra em campo amanhã, contra o Fortaleza, às 21h30min, na Arena Castelão, pela sexta rodada da Copa do Nordeste, em partida que marcará o segundo encontro entre os rivais na temporada. No primeiro embate, empate por 3 a 3 em um jogo marcado por reviravoltas.

Para aquela partida, Mancini escalou o Alvinegro no 4-3-3, Richardson, Guilherme Castilho e Recalde no meio-campo, enquanto Facundo Castro, Erick Pulga e Aylon formaram o ataque. Para o duelo pelo Nordestão, o Vovô terá algumas mudanças, sobretudo na montagem do sistema ofensivo.

Recalde, por opção técnica, deve iniciar no banco de reserva, enquanto Facundo Castro está no departamento médico. Lourenço e Facudo Barceló entraram no time e corresponderam positivamente.

Lourenço virou protagonista do Ceará. Na semifinal do Campeonato Cearense, diante do Ferroviário, marcou dois gols, um na ida e um na volta. O camisa 97 deu mais dinâmica ao meio-campo e contribuiu ofensiva e defensivamente, criando jogadas e também conseguindo desarmar os adversários.

Barceló, por sua vez, recebeu oportunidade com a saída do compatriota Facundo Castro. Sem o ponta-direita à disposição, Vagner Mancini optou por realocar Aylon na extremidade, com o uruguaio assumindo o papel de centroavante. O camisa 31 ainda não conseguiu encaixar conforme o esperado pelo torcedor, mas é um atleta com capacidade de competir e incomodar o sistema defensivo adversário.

A principal mudança tática, talvez, tenha sido no posicionamento de Aylon. Aberto pela direita, o atacante contribuiu, diante do Ferroviário, na construção da fase ofensiva do Alvinegro. Por vezes, o camisa 11 desceu para armar jogadas. É um atleta com mobilidade, com capacidade de dar ritmo ao meio-campo e, além disso, promover infiltrações — ou rupturas.

Com as mudanças, o Ceará tende a ganhar mais força no meio-campo e velocidade para transitar da defesa para o ataque. Contra um adversário tecnicamente mais forte, que busca muito a individualidade para chegar com perigo ao gol, ter atletas velozes, com capacidade de acelerar o duelo, pode ser positivo.

Diante do Fortaleza, o principal objetivo de Mancini será encontrar o equilíbrio entre defesa e ataque. Para isso, contra com a boa fase do volante Richardson. Aos 32 anos, superou as críticas e virou pilar defensivo do Ceará. Outra mudança em relação ao Clássico-Rei do Estadual, disputado no dia 17 de fevereiro, é a presença de Ramon Menezes entre os titulares, dando maior experiência a um setor que será bastante exigido.