Clássico-Rei: Fortaleza deve ter quatro desfalques para enfrentar o Ceará

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Zagueiro Brítez no jogo Fortaleza x LDU, no Estádio Domingo Burgeño, pela final da Copa Sul-Americana 2023

O próximo compromisso do Fortaleza é será, às 21h30min, na Arena Castelão, contra o rival Ceará. Para a partida, válida pela sexta rodada da Copa do Nordeste, o Tricolor do Pici terá alguns desfalques.

O meia-atacante Kervin Andrade desfalcará o time por estar defendendo a camisa da seleção venezuelana na Data Fifa. Thiago Galhardo e Pedro Augusto são dúvidas: o atacante sofreu um estiramento muscular na coxa esquerda, enquanto o volante teve estiramento ligamentar no cotovelo direito.

O defensor Emanuel Brítez também é uma peça a menos para o Leão, já que terá de cumprir suspensão automática após levar cartão amarelo. A vaga na zaga deverá ser ocupada por Kuscevic.

Em relação aos pendurados da equipe, somente o zagueiro Tomás Cardona vai para o confronto sem poder levar cartão.

Jogadores feridos voltam a jogar

Na última partida pela Copa do Brasil, diante do Retrô-PE, o Fortaleza contou com as voltas do zagueiro Titi e do lateral Gonzalo Escobar, principais feridos após o ataque. Os dois foram titulares na partida de volta da semifinal do Campeonato Cearense, contra o Maracanã, no último domingo, 17.