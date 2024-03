Fortaleza conhece grupo da Sul-Americana 2024 e vai enfrentar o Boca Juniors

Foto: NORBERTO DUARTE / AFP Sorteio da Sul-Americana, na sede da Conmebol, no Paraguai

Em sorteio realizado pela Conmebol, ontem à noite, em Luque, no Paraguai, ficou definido que o Fortaleza vai integrar o Grupo D da Copa Sul-Americana 2024. Vice-campeão em 2023, o time tricolor vai encarar o gigante argentino Boca Juniors, o boliviano Nacional Potosí e o paraguaio Sportivo Trinidense na primeira fase da competição.

Neste ano, a equipe comandada por Juan Pablo Vojvoda vai novamente buscar chegar longe após perder um título histórico, nos pênaltis, na temporada passada, diante da LDU, do Equador. Na campanha, o Leão deixou para trás times como San Lorenzo-ARG, Libertad-PAR, América-MG e Corinthians.

O inédito segundo lugar, inclusive, é tratado com orgulho no Pici, mas, ao mesmo tempo, incomoda pelo roteio vivido. E, por isso, o Tricolor quer fazer bonito. É válido ressaltar que esta será apenas a terceira vez que o clube disputará a Sul-Americana (2020, 2023 e 2024).

Para isso, é importante iniciar com o pé direito. Na primeira rodada, a escrete vermelho-azul-e-branco vai encarar o Sportivo Trinidense-PAR fora de casa, entre os dias 2 e 4 de abril. O confronto, inclusive, ocorrerá entre as finais do Campeonato Cearense — em que o Fortaleza pode conquistar o hexacampeonato. Os duelos contra o rival Ceará acontecerão em 30 de março e 6 de abril.

Posteriormente, o time cearense mandará duas partidas consecutivas na Arena Castelão, contra Nacional Potosí-BOL e Boca Juniors, respectivamente. Este último duelo, por sinal, é cercado de expectativa devido à grandeza e tradição da equipe argentina.

Já nos confrontos da volta da fase de grupos, o Leão do Pici visitará Nacional Potosí-BOL e Boca Juniors — na lendária Bombonera — na quarta e quinta rodadas. Para fechar sua participação na primeira fase da Sula, recebe o Sportivo Trinidense-PAR em solo cearense, entre os dias 28 e 30 de maio.

Conforme previsto no regulamento da competição, o primeiro colocado de cada grupo avançará para as oitavas de final. O segundo lugar, por sua vez, medirá forças contra os terceiros colocados dos grupos da Libertadores, em playoffs, disputados entre os dias 16 e 28 de julho, para conseguir uma vaga nas oitavas.

A fase de grupos da Sul-Americana terá início no próximo dia 2 de abril e será disputada até o dia 29 de maio. A grande final, por sua vez, será disputada no dia 23 de novembro, em jogo único e sem local definido até então.

A Conmebol também divulgou as cotas de premiações por cada etapa do torneio continental. O Fortaleza já tem garantidos 900 mil dólares (em torno de R$ 4,5 milhões na cotação atual) pelos três jogos como mandante na primeira fase. Além disso, cada triunfo vale mais 115 mil dólares (cerca de R$ 580 mil). O campeão da Sula embolsará 6 milhões de dólares (R$ 30 milhões).

Fortaleza na Sul-Americana 2024: confira jogos



Sportivo Trinidense-PAR x Fortaleza (2, 3 ou 4 de abril)



Fortaleza x Nacional Potosí-BOL (9, 10 ou 11 de abril)



Fortaleza x Boca Juniors (23, 24 ou 25 de abril)



Nacional Potosí-BOL x Fortaleza (7, 8 ou 9 de maio)



Boca Juniors x Fortaleza (14, 15 ou 16 de maio)



Fortaleza x Sportivo Trinidense-PAR (28, 29 ou 30 de maio)



Grupos da Sul-Americana 2024: