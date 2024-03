Lesionado, Gabriel Magalhães é cortado da seleção brasileira; Bremer é convocado

Foto: Lucas Figueiredo/CBF Zagueiro Bremer em treino da seleção brasileira no Grand Hamad Stadium, em Doha, no Catar

O zagueiro Gabriel Magalhães aumentou a lista de desfalques da seleção brasileira, que se encontra em Londres. Ontem, ele foi cortado por causa de uma lesão. Para a sua vaga, o técnico Dorival Júnior anunciou o defensor Bremer, da Juventus, como seu substituto.

"Infelizmente tivemos mais um problema com um atleta. Gabriel Magalhães está fora dessas partidas iniciais. Para o seu lugar, estamos convocando Bremer, da Juventus, da Itália", anunciou, por meio de um vídeo, o treinador da seleção, direto de Londres, onde a delegação se encontra para os amistosos na Europa.

Bremer vai fazer parte da preparação da seleção brasileira nos amistosos diante da Inglaterra, no próximo sábado, 23, em Wembley, e também no confronto com a Espanha, no Santiago Bernabéu, na próxima terça-feira, 26. A chegada do atleta está prevista para acontecer na tarde de hoje. Bremer chega à seleção brasileira para se juntar a Beraldo, Murilo e Fabrício Bruno.

Gabriel Magalhães engrossa a lista de jogadores que precisaram ser cortados da lista original de Dorival Júnior. Antes dele, o goleiro Ederson, o zagueiro Marquinhos, o atacante Martinelli e o volante Casemiro também precisaram ser substituídos.

O atacante Vinicius Junior, que se apresentou ontem, afirmou estar com "com a expectativa alta" e citou "futebol bonito". "É sempre bom jogar contra os melhores. É onde podemos mostrar nossa força. Temos que estar concentrados desde o início para fazer um grande jogo e fazer o futebol bonito", disse o atacante do Real Madrid.

"Feliz de estar aqui mais uma vez. A emoção é como se fosse a primeira e cada vez estamos mais preparados para o nosso objetivo, que é a Copa América. Para isso, precisamos nos preparar com grandes jogos", disse Vini Jr.

Os amistosos marcam a estreia de Dorival Júnior no comando da seleção. Neste ano, o Brasil disputar a Copa América, em junho, nos Estados Unidos, além das Eliminatórias da Copa do Mundo, a partir de setembro.