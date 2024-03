Tênis: Djokovic mantém liderança do ranking, e Swiatek domina lista após título

Foto: MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Iga Swiatek conquistou o título em Indian Wells

O resultado do Masters 1000 de Indian Wells, que teve como vencedor o espanhol Carlos Alcaraz, reforçou a condição dos quatro primeiros colocados do ranking da ATP, na lista atualizada ontem.

A relação não teve alteração nas quatro primeiras colocações, apesar da eliminação precoce do sérvio Novak Djokovic para o italiano Luca Nardi, de apenas 20 anos, na terceira rodada da competição.

O torneio, que marcou o fim do jejum de oito meses sem título para Alcaraz, deixou o tenista espanhol no segundo posto. A diferença que o separa do líder sérvio no ranking é de 920 pontos (9.725 a 8.805).

Tão importante quanto se manter na perseguição a Djokovic é o reencontro com as vitórias. O último troféu que Alcaraz havia conquistado fora em Wimbledon, em 16 de julho. Este foi o 13º título da carreira do espanhol e o quinto em Masters 1000. Antes, ele havia vencido em Miami (2022) e Madri (2022 e 2023). Vencedor da edição do ano passado, a conquista no último fim de semana deu a ele o bicampeonato de Indian Wells.

Jannik Sinner, que ganhou 40 pontos, confirmou o terceiro lugar, mesmo caso de Danill Medvedev. O vice-campeão desta edição de Indian Wells contabilizou mais 50 pontos e aparece em quarto lugar.

A primeira mudança na lista é a partir da quinta colocação. Com os 110 pontos adquiridos, Alexander Zverev passa a sexta posição para Andrey Rublev, que sofreu uma pequena queda na classificação. Encerra o grupo dos dez melhores Holger Rune, Casper Ruud, Hubert Hurkacz e Alex de Minaur.

No ranking, o brasileiro melhor colocado é Thiago Wild. Ele perdeu 11 pontos na lista e aparece em 76º lugar. Em Indian Wells, o paranaense acabou sendo eliminado na terceira rodada ao ser derrotado pelo húngaro Fabian Marozsan.

Tênis: ranking feminino

Entre as mulheres, quem comanda o topo da lista do ranking é a polonesa Iga Swiatek. Campeã do WTA 1000 de Indian Wells, ela já acumula 94 semanas como primeira da lista, naquela que é a décima maior hegemonia do tênis feminino.

Quem aparece na segunda colocação é a russa Aryina Sabalenka. A distância da vice-líder da lista da WTA é de 2.520 pontos (10 715 contra 8.195). Coco Gauff, Elena Rybakina e Jessica Pegula fecham a lista das cinco melhores. Beatriz Haddad Maia segue como a brasileira melhor ranqueada e se mantém em 13º lugar.

Presente no WTA de Indian Wells, Bia caiu diante da tenista russa Anastasia Pavlyuchenka pela terceira rodada do torneio.

Confira o top-10 do ranking masculino:

1º - Novak Djokovic (SER). 9.725 pontos

2º - Carlos Alcaraz (ESP), 8.805

3º - Jannik Sinner (ITA), 8.310

4º - Danill Medvedev (RUS), 7.765

5º - Alexander Zverev (ALE), 5.060

6º - Andrey Rublev (RUS), 4970

7º - Holger Rune (DIN), 3.875

8º - Casper Ruud (NOR), 3.560

9º - Hubert Hurkacz (POL),3370

10º -Alex de Minaur (AUS) , 3.300



Confira a lista das 10 melhores do ranking feminino: