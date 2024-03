Antes das finais do Estadual, Ceará e Fortaleza duelam em Clássico-Rei pelo Nordestão

Foto: Lucas Emanuel/FCF Lance do Clássico-Rei Fortaleza x Ceará, no Castelão, pelo Campeonato Cearense 2024

Após o eletrizante Clássico-Rei pelo Estadual, há pouco mais de um mês, Ceará e Fortaleza voltam a se enfrentar hoje, às 21h30min, desta vez em confronto da sexta rodada da Copa do Nordeste.

A partida promete grandes emoções, sobretudo pelo cenário que as duas equipes vivem na competição regional: o Vovô está na penúltima posição do Grupo A e precisa da vitória, enquanto o Leão quer se consolidar no G-4 do Grupo B. Mais de 35 mil torcedores já confirmaram presença.

Ambos os clubes chegam embalados para o embate após classificação à final do Estadual. O Ceará despachou o Ferroviário ao vencer por 4 a 3 no placar agregado. O Fortaleza superou o Maracanã por 3 a 0 no segundo jogo (4 a 1 no geral) e garantiu a vaga. Outro elemento que potencializa o duelo é a memória do primeiro Clássico-Rei, marcado por confusão generalizada, expulsões e reviravoltas — um 3 a 3 emocionante, decidido no último minuto do jogo.

Atual campeão do torneio e querendo o tetra, o Ceará ocupa a 7ª posição do Grupo A, dois pontos a menos do que CRB e Vitória, 4º e 3º colocados, respectivamente. Restando apenas dois jogos além do Clássico-Rei, o Alvinegro não tem mais margem de erro caso queira evitar uma vexatória eliminação precoce.

"Clássico é um jogo diferente. Mexe com a gente e com o outro lado, com as torcidas e a cidade. É um campeonato à parte, mas, além disso, é importante para a gente pelos pontos. Deixamos alguns pontos escaparem, mas temos que recuperar. Temos três jogos para fazer os pontos necessários e se classificar para a próxima fase. Além da importância do clássico, vamos focar nisso para conseguir a classificação", analisou o meia Guilherme Castilho.

Almejando o tricampeonato, o Fortaleza está em situação mais tranquila na Copa do Nordeste, mas não pode relaxar. Segundo colocado do Grupo B, o Leão tem três pontos de vantagem para os clubes que estão fora do G-4 e quatro a menos que o líder Bahia. Zé Welison, volante tricolor, ressaltou a dificuldade da partida.

"Mais um clássico. Mais um jogo importante, onde vamos poder estar decidindo nossa colocação na tabela. Somos mandante da partida, então temos que fazer o dever de casa. Sabemos que é um jogo de suma importância, diante de um adversário que é difícil. A gente espera entrar bem focados e fazer tudo aquilo que o treinador pede", comentou.

No retrospecto entre as equipes no Nordestão, a vantagem é ampla para o Ceará. O time de Porangabuçu não perde para o Leão no torneio há 23 anos — a última vez que isso aconteceu foi em 2001. Neste recorte, entre 2002 e 2023, foram cinco vitórias do Vovô e seis empates. Na última temporada, o Alvinegro venceu os dois duelos contra o Fortaleza no certame, um deles na semifinal.

Para a partida, Mancini, treinador do Ceará, deve ter os desfalques do atacante Facundo Castro e do goleiro Richard, lesionados. Já Vojvoda, comandante do Fortaleza, não contará com o meia Kervin, que está na seleção venezuelana; Brítez, suspenso; e Pedro Augusto, machucado. Galhardo é dúvida.

Fortaleza x Ceará

Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Tinga, Kuscevic, Titi (Cardona) e Bruno Pacheco; Zé Welison, Kauan e Calebe; Moisés, Lucero e Pikachu. Téc: Vojvoda

Ceará

4-3-3: Bruno Ferreira; Raí Ramos, Matheus Felipe, Ramon Menezes e Matheus Bahia; Richardson, Castilho e Lourenço; Erick Pulga, Barceló e Aylon. Téc: Vagner Mancini

Local: Arena Castelão, em Fortaleza/CE

Data: 20/3/2024

Horário: 21h30min

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira/RN

Assistentes: Jean Márcio dos Santos/RN e Luís Carlos de França Costa/RN

Transmissão: ESPN, Nosso Futebol, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, YouTube e Facebook O POVO