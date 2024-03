Com gol de cearense, Brasil vence Portugal e é campeão de torneio de futsal feminino

Foto: Marina Santos/CBF Luana comemora gol em jogo da seleção brasileira de futsal feminino no Torneio de Fafe, em Portugal

A seleção brasileira de futsal feminino é campeã do Torneio de Fafe, disputado em Portugal. Ontem, o grupo comandado pelo técnico cearense Wilson Sabóia venceu as anfitriãs por 3 a 2, em uma partida emocionantes nos minutos finais.

As equipes se enfrentaram Pavilhão Multiusos de Fafe, e a cearense oito vezes melhor do mundo, Amandinha, e Luciléia marcaram gols na primeira etapa. No segundo tempo, apesar do empate do grupo português com dois tentos em três minutos, Ana Luiza confirmou o título brasileiro nos últimos momentos do duelo.

A partida teve domínio da equipe brasileira desde os minutos iniciais. O primeiro gol, dos pés da atleta cearense, saiu aos seis minutos. Luciléia complementou o placar já nos minutos finais. No segundo tempo, a equipe portuguesa tentou a recuperação e, vendo o Brasil tropeçar nas próprias finalizações, arriscou e alcançou o empate na reta final do jogo.

Em um dos lances derradeiros do embate, entretanto, Ana Luiza voltou a colocar o Brasil em vantagem.

O grupo comandado por Wilson Sabóia encarou o certame internacional principalmente como fase de preparação para o Mundial de Futsal Feminino, que ocorrerá em 2025, e terminou a competição de maneira invicta.

Foram três jogos disputados ao todo. Na estreia, uma vitória por 3 a 2 diante da Espanha, com gols de Ana Luiza, Emilly e Amandinha. Na segunda partida, uma goleada diante do Japão, por 5 a 1. Na ocasião, balançaram as redes Emilly, Luana, Amandinha e Luciléia — esta com dois tentos marcados.