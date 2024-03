Duelo tático: Fortaleza busca constância ofensiva, e Ceará precisa de equilíbrio

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 17-02-2024: Clássico Rei Fortaleza x Ceará pelo Campeonato Cearense no Castelão.. (Foto: Samuel Setubal)

O Clássico-Rei de hoje, na Arena Castelão, marca o segundo encontro entre os técnicos Juan Pablo Vojvoda e Vagner Mancini à frente dos rivais cearenses. O primeiro embate aconteceu no dia 17 de fevereiro, com o empate por 3 a 3 marcado por alternância de domínio entre os tempos da partida.

Para aquele duelo, pelo lado do Ceará, Mancini reforçou o meio-campo e, sobretudo no primeiro tempo do confronto, visou neutralizar a construção do Fortaleza, encurtando espaço e marcando individualmente atletas com características construtivas, como Kervin Andrade e Pochettino.

Porém, com a intensidade apresentada nos 45 minutos iniciais, o time de Porangabuçu teve queda de produção, principalmente defensivamente, e sofreu com as variações ofensivas do rival após Vojvoda acionar Machuca na etapa final.

Diante do Leão, o Vovô precisará encontrar equilíbrio entre as zonas do campo. Enquanto o setor ofensivo está respondendo à altura, o defensivo precisa de ajustes posicionais.

Com o retorno de Ramon Menezes ao time titular, a defesa alvinegra perdeu a velocidade de David Ricardo, substituto do defensor no período lesionado. Sendo assim, é importante estar atento às transições ofensivas realizadas pelo Tricolor, que costuma aproveitar a velocidade de Moisés e Yago Pikachu.

Pelo lado do Fortaleza, o time sofre defensivamente em bolas paradas, uma arma bastante utilizada pelo time de Mancini, principalmente por ter atletas com índices de acertos elevados nas cobranças, como Guilherme Castilho. No Clássico-Rei pelo Campeonato Cearense, o Tricolor do Pici sofreu dois dos três gols oriundos de bola parada, sendo um de escanteio e um de pênalti.

A principal dificuldade enfrentada pelo Leão vinha sendo a fase ofensiva. O Fortaleza, nos últimos jogos, vinha criando oportunidades, mas não conseguia aproveitá-las, perdendo a possibilidade de conquistar pontos. No entanto, diante do Maracanã, pela semifinal do Estadual, a equipe correspondeu positivamente, sobretudo com atletas que estavam em baixa, como os atacantes Moisés e Marinho.

Em um Clássico-Rei com as equipes vivendo cenários distintos na Copa do Nordeste — o Ceará buscando retornar ao G-4, e o Fortaleza, aproximar-se da classificação ao mata-mata —, é importantíssima a conversão de chances claras.

Além disso, o duelo pode servir como teste para a decisão do Campeonato Cearense, que será entre os rivais. O Alvinegro almeja retomar o caminho do título estadual, enquanto o Tricolor visa manter a hegemonia local, alcançando o inédito hexacampeonato.