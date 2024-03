Pikachu e Pulga podem ser ponto de desequilíbrio em Clássico-Rei pelo Nordestão

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL,17.02.2024: Clássico rei Fortaleza x Ceará, arena Castelão.

Fortaleza e Ceará entram em campo hoje, às 21h30min, na Arena Castelão, com diferentes metas na Copa do Nordeste, mas um objetivo em comum: a vitória. Na sétima posição do Grupo A, o Alvinegro de Porangabuçu precisa dos três pontos para voltar à zona de classificação, enquanto o Tricolor quer voltar a brigar pela ponta da chave B.



Para isso, cada equipe tem o trunfo coletivo, mas em uma partida definida em detalhes, personagens específicos podem se destacar e fazer a diferença no placar final. E as apostas de tricolores e alvinegros estão no ataque, mais especificamente pelos lados.

Do lado do Ceará, a maior esperança é Erick Pulga, artilheiro do certame regional (empatado com Thaciano, do Bahia, e Coutinho, do Sport) e também do Vovô em 2024. Em dez jogos disputados na temporada, o jovem de 23 anos balançou as redes oito vezes — sendo três no Nordestão — e cedeu uma assistência para gol. Junto de Aylon, ele é responsável por metade dos gols do Alvinegro no ano e a promessa para o segundo Clássico-Rei é tentar render ainda mais juntos.

Além da dupla ofensiva, quem pode surgir como uma surpresa alvinegra é o meia Lourenço. Nas semifinais do Campeonato Cearense, contra o Ferroviário, o camisa 97 marcou dois gols — um em cada partida —, que foram fundamentais para a classificação do Vovô rumo à final. Por conta disso, o jogador tem surgido como uma das principais opções de Vagner Mancini quando o assunto é balançar as redes, para além da criação de jogadas para os atacantes.

Já no Fortaleza, o atleta que pode fazer a diferença é o polivalente Yago Pikachu, hoje utilizado como atacante pelo lado direito. Com os problemas ofensivos da equipe no início da temporada, o paraense de 31 anos tem garantido os tentos do Tricolor do Pici e pode ser um trunfo em momentos decisivos. Ele é o artilheiro da equipe na temporada (cinco gols) e no Nordestão (dois tentos). Além disso, o camisa 22 cedeu uma assistência.

Sem o jovem Kervin Andrade, a serviço da seleção da Venezuela, a criatividade no meio-campo ficará sob responsabilidade de Calebe, o camisa 10 do Leão. O atleta esteve ausente do primeiro Clássico-Rei de 2024, enquanto se recuperava de um estiramento muscular na coxa esquerda, mas reapareceu e deve ser novidade para o segundo embate.

Em 2023, ele assumiu o protagonismo do grupo comandado por Vojvoda na reta final do Brasileirão, finalizando o ano como líder de assistências do elenco, e pode voltar a brilhar no Clássico-Rei, duelo em que já foi decisivo em outra oportunidade — na final do ano passado, quando marcou o gol que selou o empate e garantiu o pentacampeonato do Fortaleza.