Ceará bate Fortaleza por 1 a 0, entra no G-4 e amplia tabu em Clássicos-Rei no Nordestão

Foto: AURÉLIO ALVES Jogadores celebram gol de Raí Ramos no duelo

Um Clássico-Rei nunca é uma partida comum. Em qualquer contexto que Ceará e Fortaleza se encontram, a rivalidade centenária aflora na arquibancada e no campo. O clima na cidade muda. E ontem não foi diferente. O show de luzes com as cores vermelho-azul-e-branco no Castelão, aliado à festa das duas torcidas, criou uma atmosfera digna de decisão.

Ainda que fosse um duelo da fase de grupos da Copa do Nordeste, havia muita coisa em jogo: pelo lado do Fortaleza, a oportunidade de encaminhar classificação ao mata-mata; pelo lado do Ceará, a necessidade de se manter vivo no torneio regional. Contexto suficiente para mover mais de 39 mil torcedores ao Gigante da Boa Vista.

O começo do Tricolor do Pici foi avassalador. Os tricolores, mandante e em maior número, impulsionaram o time. Diante do grito interrupto de “Leão, Leão”, os comandado de Vojvoda se lançaram ao ataque e sufocaram o Vovô. Em dez minutos, uma bola na trave e um milagre protagonizado pelo goleiro Richard. As melhores chances do primeiro tempo.

Mas parou por aí. O Ceará se reorganizou e, aos poucos, foi assumindo o controle do confronto. Com mais posse de bola e o apoio dos alvinegros, que cantaram sem parar, o Vovô conseguiu, por diversas vezes, quebrar as linhas defensivas do Fortaleza pelo lado direito. Faltou capricho no último passe.

Eis que, no segundo tempo, surge um herói improvável: Rai Ramos, que não vinha fazendo boa partida, decidiu o clássico. Da intermediária, o lateral alvinegro aproveitou sobra de bola após escanteio e, com um daqueles chutes “secos”, bateu cruzado para os fundos das redes. O silêncio no estádio antes da batida do camisa 2 foi cessado com o grito de felicidade da gandaia de Porangabuçu.

Um gol que Rai Ramos extravasou. Do improvável veio o triunfo. O Fortaleza, mesmo com o baque, ainda tentou voltar no jogo. Foi ao ataque, mas sem criatividade para vencer o bloco defensivo do Vovô, que se firmou à frente da área como uma muralha. No último lance, Marinho ainda cobrou falta com precisão, na gaveta, mas Richard fez defesa monumental.

No fim, vitoria merecida do Ceará, que foi mais organizado e eficiente. Um triunfo que traz alívio para o clube na competição — que retorna ao G-4, pelo menos momentaneamente —, eleva a confiança para a final do Estadual e fortalece a sintonia entre elenco e jogadores.

Pelo lado do Fortaleza, fica a frustração por parte dos torcedores por mais um jogo de desempenho abaixo, coletivamente e individualmente. Além disso, viu o tabu de 23 anos sem vencer o Vovô no Nordestão aumentar.

Fortaleza 0x1 Ceará

Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Tinga (Dudu), Kuscevic, Cardona e Bruno Pacheco; Zé Welison (Pochettino), Kauan (Lucas Sasha) e Machuca (Calebe); Yago Pikachu (Marinho), Moisés e Lucero. Téc: Vojvoda

Ceará

4-3-3: Richard; Raí Ramos, Matheus Felipe, Ramon e Matheus Bahia; Richardson, Lourenço (David Ricardo) e Castilho (Mugni); Aylon (Facundo Castro) (Janderson), Erick Pulga e Barceló (Saulo Mineiro). Téc: Vagner Mancini

Local: Arena Castelão, em Fortaleza/CE

Data: 20/3/2024

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira/RN

Assistentes: Jean Marcio dos Santos/RN e Luis Carlos de Franca Costa/RN

Cartões amarelos: Zé Welison, Pochettino e Kuscevic (FOR); Castilho, Matheus Bahia e Richardson (CEA)

Gol: 20min/2ºT - Raí Ramos

Público e renda: 39.492 presentes/R$ 898.004,00