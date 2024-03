Decisivo no Clássico-Rei, lateral Raí Ramos vive fase artilheira no Ceará

Foto: AURÉLIO ALVES Raí Ramos comemora gol com Vagner Mancini no Clássico-Rei

Do chute cruzado da entrada da área veio o som da bola estufando a rede. Herói improvável do Clássico-Rei, Raí Ramos não só decidiu o jogo para o Alvinegro ao marcar o gol da vitória, como também resgatou o clube na Copa do Nordeste. O lateral, que chegou sem badalação, firmou-se como titular absoluto de Vagner Mancini e vive a melhor fase da carreira.

Aos 29 anos, Raí Ramos chegou ao Alvinegro buscando uma temporada de afirmação e protagonismo. E o camisa 2 encontrou isso em Porangabuçu. Em 11 jogos disputados em 2024, o “lateral artilheiro” do Ceará anotou três tentos e duas assistências, sendo o terceiro jogador do elenco com mais participações diretas em gols, empatado com Aylon e atrás de Guilherme Castilho (6) e Erick Pulga (9).

Individualmente, o desempenho é inédito no currículo de Raí. O jogador jamais havia somado números tão bons. Em relação a tentos, o melhor momento antes do atual aconteceu em 2016, no início da sua carreira, quando jogou pelo Operário-PR e anotou duas bolas na rede em seis jogos. Nas outras equipes que defendeu, o lateral não conseguiu superar a marca de duas participações diretas em gols.

A potencialização de Raí Ramos no Ceará possui ligação direta com as ideias de Vagner Mancini. No modelo de jogo implementado pelo comandante, os laterais têm papel fundamental na construção ofensiva e muito liberdade para subir ao ataque. A verticalidade do time exige que o camisa 2 chegue à linha de fundo para fazer dobradinha com o ponta.

Por naturalmente ter características ofensivas, Raí Ramos vem se beneficiando. Um aspecto interessante é que o lateral não tem medo de arriscar chutes da entrada da área, trunfo que resultou em dois dos três gols marcados por ele. Em paralelo às obrigações no ataque, há, também, os deveres defensivos. E nesse dever o camisa 2 vem correspondendo de forma satisfatória.

Fisicamente, princípio fundamental para o nível de intensidade que o estilo de jogo de Mancini exige, o lateral vem demonstrando boa forma. Nesta temporada, dos 11 jogos que iniciou como titular, Raí atuou a partida inteira em todas, sem ser substituído — sendo o jogador com maior minutagem do elenco, ao lado de Pulga. O atleta ficou fora apenas de duas partidas, contra Juazeirense e Náutico, pelo Nordestão, ambos por decisão do treinador em poupar os titulares.

Obviamente, Raí ainda possui questões técnicas a serem melhoradas. O aproveitamento em cruzamentos é uma delas. Mas o lateral, pelo menos neste início de 2024, vem superando as expectativas em um setor que o Ceará sofreu na última temporada. O gol decisivo no Clássico-Rei certamente eleva a confiança e, principalmente, fortalece a relação com a torcida, elementos que impactam positivamente para o desempenho em campo.

Raí Ramos no Clássico-Rei:

Gol: 1

Finalizações: 3 (duas corretas)

Assistência para finalização: 2

Bolas rebatidas: 2

Cruzamentos: 10 (apenas um correto)

Fonte: FootStats

Por dívida da compra de Saulo, Ceará sofre transfer ban; clube promete solução em breve

Conforme registrado em documento pela Fifa, o Ceará está proibido de realizar contratações nas próximas três janelas de transferências, ou seja, até o fim de 2025. O chamado transfer ban impede o registro de novos atletas na equipe durante o tempo determinado.

A ação foi movida pelo Yokohama FC, do Japão, que alega dívida do Vovô quanto ao pagamento pela contratação do atacante Saulo Mineiro. O Vovô havia acordado a compra de 80% dos direitos econômicos do atleta por 600 mil dólares (cerca de R$ 3 milhões na cotação atual). O Alvinegro não conseguiu quitar o débito, mas está conversando com a equipe japonesa para um novo prazo e adequação da forma de pagamento.



"O recente transferban será resolvido nas próximas semanas, assegurando que não haverá impactos nas futuras transferências ou no funcionamento do Departamento de Futebol Profissional", assegurou o Alvinegro, em comunicado oficial.

Com isso, o período de punição se estende durante a janela restante de 2024 e as duas consecutivas, em 2025. Vale lembrar que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) criou uma janela extraordinária, de 1º de abril a 19 de abril para transações nacionais, mas que não será contabilizada na punição.

Em casos com essa configuração, o clube só alcança a liberação caso chegue a um acordo com a parte que moveu a ação pela dívida. Outro cenário é tentar recorrer ao Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) na busca de um efeito suspensivo até o caso ser julgado.