Fortaleza vê defesa como ponto frágil e sofreu gol em quase todos os jogos de 2024

Foto: AURÉLIO ALVES Treinador do Leão busca ajustes na equipe

A derrota do Fortaleza no Clássico-Rei da última quarta-feira, 20, não afetou a iminente classificação ao mata-mata da Copa do Nordeste. Porém, escancarou a má fase do time tricolor na temporada. Diante do rival Ceará, o Leão do Pici só conseguiu levar perigo em 15 dos 90 minutos de duelo. O baixo rendimento, inclusive, vem sendo pauta na torcida.

A equipe comandada por Juan Pablo Vojvoda teve sua defesa vazada em dez dos 15 jogos disputados. Ao todo, o Leão só conseguiu sair ileso contra Horizonte, Barbalha, Fluminense-PI, Retrô-PE e Maracanã (duelo de volta da semifinal do Estadual).

A fragilidade defensiva, inclusive, contribuiu com o pior início de temporada da "Era Vojvoda" após 15 partidas. Neste ano, o Leão do Pici soma sete vitórias, seis empates e duas derrotas, tendo 60% aproveitamento.

Os resultados apresentados nesta temporada são inferiores ao de 2023, quando o clube obteve 68,8% de aproveitamento nas 15 primeiras partidas, com dez vitórias, um empate e quatro derrotas, com duelos da Pré-Libertadores no período. Em 2022, o rendimento foi de 77,7%, sendo o melhor desde que o argentino chegou ao Pici. Já em 2021, o recorte chegou a 71,1%.

A queda de produção leonina passa muito por uma mudança que ocorreu do ano passado para cá. Na janela de transferências, o time perdeu um dos principais pilares de equilíbrio do meio-campo, Caio Alexandre, e ainda vem sofrendo com as más atuações de destaques individuais.

Antes titular absoluto, Brítez é um dos que não consegue desempenhar o nível que já apresentou em outros momentos. Titi, atingido no atentado ao ônibus da equipe, não consegue ter sequência. Já os laterais Bruno Pacheco e Tinga também se encontram na mesma situação que Brítez.

Mesmo com o baixo desempenho, o técnico tricolor segue confiante em relação ao seu elenco. Em coletiva após o revés no Clássico-Rei, Vojvoda admitiu que o próprio plantel está chateado quanto ao rendimento e salientou que não vai cobrar os atletas publicamente.

“Vamos continuar acreditando. Temos um bom time e temos bons jogadores. Confio em meus jogadores. Por mais que a gente esteja chateado, que os torcedores estejam chateados. Vou aceitar as críticas. Se o torcedor vê em campo um Fortaleza que não chega no gol e joga ruim. Mas chegamos, só que não fizemos os gols, que é o mais importante. Vou trabalhar para isso. Se tiver que cobrar dos jogadores, vou cobrar, e vou corrigir como sempre fiz, da porta para dentro. Não vou criticar meus jogadores. Eu realmente digo, com sinceridade, que confio neles”, disse.