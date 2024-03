Vitória em clássico alivia pressão, mas Ceará ainda tem jogos decisivos no Nordestão

Foto: AURÉLIO ALVES Richardson é um dos pilares do time alvinegro

A vitória no Clássico-Rei aliviou a pressão do Ceará na Copa do Nordeste, mas o contexto do Grupo A ainda exige atenção máxima do Vovô nas duas rodadas finais para alcançar a classificação ao mata-mata. No atual cenário, o Vovô ocupa a quinta colocação, com nove pontos, um a menos que o River-PI, primeiro clube a compor o G-4, e dois a menos que Maranhão (3º), Sport (2º) e CRB (1º).

Embora não dependa apenas de si para avançar na competição regional, o Alvinegro de Porangabuçu tem uma projeção positiva na tabela. Entre os clubes que compõem a zona de classificação, o Maranhão é quem possui a sequência mais complicada: visita o Bahia, líder do Grupo B, e recebe o Fortaleza, que é vice-líder da mesma chave do Esquadrão.

Qualquer tropeço do clube maranhense ou de algum dos outros três times do topo da chave A abre espaço para o Ceará ingressar no G-4. Para isso, claro, não há muita margem de erro. É preciso vencer os dois jogos que restam para aumentar as possibilidades de classificação. E nesta saga final para avançar na fase de grupos, o primeiro desafio será diante do Treze-PB, em Campinha Grande, amanhã, às 16 horas.

“Não adianta nada a gente ficar só nessa vitória (contra o Fortaleza). Ela é muito importante, mas ainda faltam seis pontos a serem conquistados e a gente tem que vencer os outros jogos também. Essa vitória deu para que a gente recuperasse terreno, mas agora temos que confirmar no jogo de Campina Grande e na volta diante do Itabaiana. Vão ser jogos difíceis também, não tenho dúvida disso, mas sempre que você vem de uma vitória, a probabilidade da sua equipe entrar com um astral melhor ela existe, então eu espero que isso seja determinante e que o Ceará seja protagonista mesmo jogando fora de casa”, declarou Mancini.

O time paraibano, assim como o Alvinegro, está lutando por uma vaga no G-4, mas do Grupo A, onde é o quinto colocado, com seis pontos, mesma quantidade que o Náutico (4º). A campanha geral do Galo não é boa. Em seis jogos disputados no Nordestão, o clube venceu apenas um, na estreia diante do River-PI. Nos duelos subsequentes, foram duas derrotas e três empates.

Na rodada final, o Ceará recebe o Itabaiana na Arena Castelão, em duelo que definirá o rumo do Vovô no certame. O time sergipano tem a pior campanha geral ao lado da Juazeirense-BA, ambos com apenas três pontos somados, uma vitória conquistada e cinco derrotas sofridas. O duelo acontece na próxima quarta-feira, 27, dias antes do primeiro jogo da final do Campeonato Cearense — torneio que é a prioridade do clube.

Até por este contexto, não será surpresa caso Mancini escale um time alternativo diante do Itabaiana visando a final do Estadual. Em outras ocasiões da Copa do Nordeste, o treinador optou pela equipe reserva e obteve bons resultados. Resta esperar para descobrir qual será o planejamento em meio a tantas decisões na semana.

Diretor jurídico do Ceará diz que transfer ban não vai atrapalhar reforços no meio do ano

Diretor jurídico do Ceará, Fred Bandeira, explicou ontem, em entrevista ao O POVO, que o clube não tinha interesse em contratar atletas na “janela doméstica” entre 1° e 19 de abril. Sendo assim, o transfer ban sofrido pelo Alvinegro devido à dívida com o Yokohama, do Japão, pela contratação do atacante Saulo Mineiro, não impactará no planejamento da equipe para a sequência da temporada.

O advogado ainda explicou que o Ceará está em negociação com o clube japonês para a quitação da dívida. Após o eventual acordo, o time de Porangabuçu acionará a Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD), solicitando a suspensão da punição.

“Queria dizer que essa suspensão por duas temporadas é de praxe, tá? E tranquilizar a torcida também, que quando isso é resolvido, cai de imediato (o transfer ban). Já vinhamos tratando com o clube, realmente existe essa pendência, não só essa, como tantas outras amplamente divulgadas pela imprensa… O Ceará, de fato, está negociando com todas as suas dívidas, essa é uma delas. Óbvio que teve uma consequência diferenciada, por conta do foro, que é a CNRD (Câmara Nacional de Resolução de Disputas). Estamos em negociação com o clube, tão logo faremos esse acordo, será dado entrada na CNRD pedindo a suspensão do transfer ban”, disse o dirigente.

“O clube não tinha interesse algum, nessa janela doméstica, de fazer qualquer contratação. Nas próximas, sim. Estamos trabalhando com o nosso departamento de futebol e scout, fazendo a avaliação de novos jogadores. Claro que precisamos reforçar o elenco, mas precisamos, primeiramente, honrar com isso, ter dinheiro para contratar e aí, sim, dentro da abertura da janela, com muito pé no chão, fazer as contratações devidas”, finalizou Fred Bandeira.

Leia mais Ceará promete resolver punição da Fifa por dívida em compra de Saulo: "Não haverá impactos"

Ceará é punido com transfer ban da Fifa e está proibido de contratar até o fim de 2025

Autor do gol da vitória do Ceará, Raí Ramos vive fase mais goleadora da carreira

Ceará tem mais de 66% de aproveitamento contra Fortaleza nos últimos 7 clássicos Sobre o assunto Ceará promete resolver punição da Fifa por dívida em compra de Saulo: "Não haverá impactos"

Ceará é punido com transfer ban da Fifa e está proibido de contratar até o fim de 2025

Autor do gol da vitória do Ceará, Raí Ramos vive fase mais goleadora da carreira

Ceará tem mais de 66% de aproveitamento contra Fortaleza nos últimos 7 clássicos

Entenda o transfer ban sofrido pelo Ceará

Ex-clube Saulo Mineiro, o Yokohama FC, do Japão, acionou à Fifa devido ao débito do Ceará pela contratação do atacante. À época, para repatriar o atleta, de 26 anos, o Alvinegro de Porangabuçu acordou pagar US$ 600 mil (equivalente a R$ 3 milhões na cotação).

O Ceará, por sua vez, buscava realizar o pagamento da contratação de Saulo Mineiro com o adiantamento da Liga Forte União. O montante que receberia, no entanto, atrasou e o clube não conseguiu honrar com o acordado com o clube japonês.