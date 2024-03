Embalado após a ótima vitória no Clássico-Rei, o Ceará volta a campo pela Copa do Nordeste neste domingo, 24, para enfrentar o Treze-PB, no Estádio Amigão, em Campina Grande (PB), às 16 horas. O duelo, válido pela penúltima rodada do certame regional, vale muito para as duas equipes, já que ambas precisam da vitória para tentar ingressar no G4.

Com nove pontos, o Alvinegro chega para a partida com boas expectativas, sobretudo pelo triunfo conquistado diante do maior rival, o Fortaleza, na rodada anterior. O resultado no Clássico criou uma nova atmosfera para o clube na busca pela classificação à fase mata-mata, mas o cenário não depende unicamente do Vovô, o que aumenta a necessidade do triunfo na Paraíba.

Rival do Ceará, o Treze também está vivo na luta por uma vaga no mata-mata, mas não vive grande momento na Copa do Nordeste. Quinto colocado do Grupo B, o Galo venceu apenas um jogo na competição, na estreia contra o River-PI, além de duas derrotas e três empates. Como a pontuação da chave está baixa, a equipe paraibana manteve-se próximo do G4 — está empatado com o Náutico (4º), ambos com seis pontos conquistados.

"Estão sendo boas nossas expectativas para o jogo porque a gente vem de uma vitória muito importante no Clássico, que dá muita confiança para a gente. Sabemos que é um jogo totalmente diferente agora, fora de casa, e a gente precisa vencer o Treze para entrar no G-4. Estamos com a confiança lá em cima e vamos chegar lá e fazer um grande jogo", comentou o zagueiro Ramon Menezes em entrevista coletiva pré-jogo.

Historicamente, o retrospecto dos confrontos entre Ceará e Treze é bem favorável ao Vovô - em 12 jogos, sete vitórias do time cearense e apenas três derrotas. A última vez que o Alvinegro de Porangabuçu perdeu para o Galo, inclusive, aconteceu há quase 23 anos, no Nordestão de 2001. Um detalhe interessante é que os times voltam a se enfrentar após dez anos desde o encontro mais recente, que ocorreu em 2014.

No embarque para Campina Grande na última sexta-feira, 22, quatro jogadores do Ceará não viajaram com a delegação: Erick Pulga, Facundo Castro, Aylon e Guilherme Castilho. Os últimos dois citados foram substituídos no Clássico-Rei após sentirem dores durante o jogo. Os demais foram poupados.