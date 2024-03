Sob vaias dos mais de 15 mil presentes na Arena Castelão, o Fortaleza perdeu para o Vitória por 1 a 0, neste sábado, 23, pela 7ª rodada da Copa do Nordeste. O empate amplia a sequência sem vitórias do Tricolor do Pici na competição regional para quatro partidas.

Com o resultado, o Leão do Pici mantém os oito pontos e segue na vice-liderança do Grupo A, atrás do Bahia. No entanto, o Fortaleza pode perder posições, caso Náutico ou Treze vençam.

A equipe de Vojvoda volta a campo pelo torneio na quarta-feira, 27, às 21h30min (de Brasília), contra o Maranhão. A partida será realizada no Castelão, em São Luis-MA.

Sem exercer pressão no meio-campo e cedendo espaço para o Vitória construir a fase ofensiva sem dificuldade, o Fortaleza de Juan Pablo Vojvoda, mesmo com mudanças no time titular para a partida, em virtude de lesões, deixou o campo vaiado pelo torcedor na etapa inicial.

Apesar do espaço oferecido ao clube baiano, o Tricolor do Pici estava armado para contra-atacar em velocidade, utilizando-se das transições e buscando a ocupação nas costas do sistema defensivo baiano. Moisés e Calebe, aos 26 e aos 36 minutos, tiveram as melhores chances da etapa inicial, mas não conseguiram êxito nos arremates, parando no goleiro Lucas Arcanjo.

O Vitória, por sua vez, apesar do espaço, não conseguiu criar oportunidades claras. O sistema defensivo do Leão do Pici dificultava a troca de passes no terço final do campo, impedindo o avanço do Leão da Barra para próximo da meta tricolor. A única finalização a gol do time baiano aconteceu aos 11 minutos, em cobrança de falta de Camutanga, defendido por João Ricardo.

Após a parada para o intervalo, o Fortaleza voltou para a partida em outra rotação, pressionando o Vitória, mas, diferente do primeiro tempo, não conseguiu mais criar oportunidades de gol, devido ao encaixa de marcação promovido pelo sistema defensivo do clube baiano. Visando dar maior dinamismo ao meio-campo, Juan Pablo Vojvoda promoveu a entrada de Tomás Pochettino na vaga de Zé Welison. No ataque, acionou Lucero no Pedro Rocha.

O técnico Léo Condé, observando que o Vitória não conseguia transitar, mesmo com o espaço cedido pelo Fortaleza, também promoveu mudanças no time. Zé Hugo e Luiz Adriano entraram nas vagas de Osvaldo e Alerrandro. A primeira chance do clube baiano no segundo tempo, porém, veio com Matheusinho, aos 25 minutos, após receber cruzamento e cabecear à direita de João Ricardo.

Aos 31 minutos, após cruzamento na área, Tomás Pochettino tocou com a mão na bola e a arbitragem assinalou pênalti. Na cobrança, Matheusinho abriu o marcador para o Vitória.

O gol do time baiano fez o Fortaleza se lançar ao ataque em busca do empate, mas o time não conseguiu criar oportunidades claras para empatar a partida e deixou a Arena Castelão sob vaias dos 15 mil presentes.