O Ceará venceu o Treze por 1 a 0 neste domingo, 24, no Estádio O Amigão, em Campina Grande-PB, pela 7ª rodada da Copa do Nordeste. David Ricardo, aos 2 minutos do 2° tempo, marcou o gol da vitória do Alvinegro de Porangabuçu, que recolocou o time no G4 do Grupo A.

Com o resultado conquistado na Paraíba, o time de Vagner Mancini chegou aos 12 pontos. Agora, o Ceará depende apenas de si para avançar ao mata-mata da Copa do Nordeste. Para isso, basta vencer o Itabaiana na quarta-feira, 27, às 21h30min (de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza-CE.

Atuando em casa, o Treze-PB controlou as ações da partida durante o primeiro tempo. Explorando as laterais do campo para atacar o Ceará e pressionando a saída de bola do Alvinegro de Porangabuçu, a equipe de William de Matia criou as melhores oportunidades da etapa inicial, mas esbarrou, mais uma vez, na sólida atuação de Richard.

Will Viana, aos 13, Xandy, aos 37, e Thiaguinho, aos 39 minutos, finalizaram contra a meta do Ceará, mas Richard defendeu. Juninho, aos 45, experimentou de fora da área, mas mandou por cima do gol.

A equipe de Vagner Mancini, com os desfalques de Guilherme Castilho e Aylon por lesão, além da ausência de Erick Pulga, poupado pela comissão técnica, enfrentou dificuldades para trocar passes e conseguir, principalmente, ser dominante no meio-campo. Quando superava a primeira linha de marcação do Treze, o time de Porangabuçu esbarrava na falta de criatividade para surpreender na fase ofensiva. Na etapa inicial, o Ceará ficou resumido aos cruzamentos na área, com a defesa paraibana levando a melhor.

Durante os 45 minutos iniciais, Bruninho, aos 24, e David Ricardo, aos 42, chegaram próximo da meta de Rayan, mas pararam em defesas do arqueiro do Galo da Borborema.

O Ceará mudou a postura para o segundo tempo e, logo aos 2 minutos, viu David Ricardo aproveitar a cobrança de escanteio de Lourenço e desviar para abrir o marcador para o Alvinegro de Porangabuçu.

A resposta do Treze veio aos 5, em chute de fora da área de Thiaguinho, mas Richard defendeu. Em vantagem no placar, o elenco de Vagner Mancini passou a controlar a partida, conseguindo segurar a posse e, quando o time paraibano estava com a bola, pressionava para roubar e contra-atacar em velocidade.

O time cearense quase ampliou o marcador aos 31 minutos, após Saulo Mineiro receber de Raí Ramos e finalizar de letra, mas o goleiro Rayan fez a defesa.

Para dar mais ritmo ao setor ofensivo, sobretudo nas laterais, William de Matia promoveu mudanças no Galo da Borborema. Necessitando buscar o resultado, a equipe paraibana concentrava o ataque pelos lados do campo, utilizando-se dos cruzamentos rasteiros e por cima, mas esbarravam no desempenho defensivo do Ceará, com destaque para Ramon Menezes e David Ricardo.

Observando o avanço do Treze, Vagner Mancini promoveu as entradas de Matheus Felipe, Paulo Victor e Jean Irmer, para sustentar a fase defensiva do Alvinegro de Porangabuçu. Assim, o clube deixou à Paraíba com os três pontos, engatando a 2ª vitória consecutiva na competição regional.