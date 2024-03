Em corrida emocionante, a Ferrari teve sua primeira vitória da temporada com dobradinha. O espanhol Carlos Sainz levou o Grande Prêmio da Austrália de Fórmula 1 na madrugada deste domingo. O segundo e o terceiro lugar ficaram com Charles Leclerc, também da Ferrari, e Lando Norris, da McLaren. A próxima corrida será no Japão, na madrugada do dia 7 de abril.

Tricampeão da Red Bull, até então invicto em uma sequência de nove vitórias, Max Verstappen enfrentou desafios logo no início com problemas técnicos no carro e chegou a apontar pelo rádio a perda de direção. Logo em seguida a fumaça veio, Verstappen sofreu sua primeira quebra dos últimos dois anos e abandonou. Sainz assumiu a liderança e seguiu disputa acirrada com Leclerc e Norris até o fim.

Entre as curvas 10 e 11, Hamilton, que também teve problemas técnicos com o motor, parou, levou o carro até a grama, evitando uma interrupção da prova com um safety car, e abandonou a corrida. Deixando a Mercedes apenas com seu parceiro de equipe, George Russell.

Faltando cinco voltas, o pódio parecia consolidado. A diferença de 5s entre Sainz e Leclerc, seguido por Norris a 2s7, com vantagem de 11s2 sobre McLaren de Oscar Piastri, fez com que a disputa se focasse no sexto lugar entre Alonso e Russell. A quinta colocação permaneceu tranquila nas mãos de Perez.

Na última volta, para a surpresa da Mercedes, George Russell teve uma batida bem violenta. Russell ia para cima de Alonso quando perdeu o carro na curva seis e foi ao muro numa pancada forte. O carro saiu do chão após uma das rodas soltas pelo impacto ficar presa. O britânico e último representante da Mercedes logo avisou: "Estou bem", e foi retirado da pista no carro médico da F1.

Sainz alcançou sua terceira vitória na carreira. Ele também ocupou o topo do pódio nos GPs da Inglaterra de 2022, e Singapura, em 2023. Sainz não competiu no GP da Arábia Saudita devido a uma cirurgia para retirada do apêndice e agora, na Austrália, soma mais 25 pontos que o permitem subir na tabela da F1, na qual ocupa agora a quarta posição. Leclerc, mesmo como segundo no pódio da Austrália, segue acima de Sainz na F1 e sobe para segunda posição com 47 pontos, logo atrás de Max, que tem 51 pontos. (Agência Estado)