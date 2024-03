Ceará demonstra resiliência e garra para superar adversidades no momento decisivo da temporada

Foto: AURÉLIO ALVES Vagner Mancini no jogo Ceará x Caucaia, no Castelão, pelo Campeonato Cearense 2024

Sem perder há quatro partidas, o Ceará chegou para o momento decisivo da temporada — reta final da Copa do Nordeste e semifinal do Campeonato Cearense — precisando entregar, além de desempenho, resultado.

Antes da sequência positiva, o Alvinegro de Porangabuçu estava passando por momento turbulento, tendo empatado quatro partidas — contra Altos–PI, Náutico, Fortaleza e ABC — e sido derrotado pelo Bahia.

Após aquela sequência, o clube precisaria dar uma resposta imediata para o torcedor, que começava a protestar contra as atuações e a falta de resultado.

A virada de chave partiu da semifinal do Campeonato Cearense, com o Ceará vencendo o Ferroviário na ida e empatando na volta, garantindo vaga na final. Depois, venceu o Clássico-Rei pela Copa do Nordeste e conquistou, no domingo, 24, o triunfo contra o Treze, na Paraíba, que o colocou novamente no G4 do Grupo A do Nordestão.

Dependendo apenas de si para assegurar vaga no mata-mata da competição regional, a equipe de Vagner Mancini precisa de apenas uma vitória contra o Itabaiana para encerrar a fase de grupos entre os quatro primeiros colocados. A posição final, claro, dependerá dos outros resultados do grupo.

Neste período invicto, o Ceará conseguiu demonstrar solidez defensiva. Contra Fortaleza e Treze, a equipe conseguiu deixar o campo sem sofrer gols.

Além disso, o clube deu respostas de que consegue competir contra adversários mais qualificados e, ainda por cima, demonstrou capacidade para reverter cenários adversos, como a possibilidade de eliminação na Copa do Nordeste, motivado pelo início de competição que dividia foco com o Campeonato Cearense.

Diante do time paraibano, o elenco do Alvinegro de Porangabuçu ainda deu outras respostas ao torcedor: resiliência e garra. Para o duelo pela Copa do Nordeste, o time precisou superar uma virose que acometeu nove atletas.

Richard, um dos pilares da equipe, pediu para jogar. O zagueiro Matheus Felipe, colocou-se à disposição de Mancini na reta final, mesmo sendo um dos mais afetados pela gripe.

Em Carlos de Alencar Pinto (CAP), o momento é de alegria e tranquilidade. O foco, porém, não pode ser perdido, tendo em vista a semana decisiva que o Ceará terá pela frente, com os dois duelos pela final do Campeonato Cearense, contra o arquirrival Fortaleza.

As partidas dos dias 30 de março e 6 de abril definirão se o Alvinegro retomará a hegemonia do Estado ou se verá o rival conquistar o inédito hexacampeonato.