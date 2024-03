Condenado por estupro, Daniel Alves deixa prisão na Espanha após pagar fiança

Foto: LLUIS GENE / AFP Ex-jogador de futebol e condenado por estupro na Espanha, Daniel Alves pagou fiança e está em liberdade condicional

Daniel Alves deixou a prisão na Espanha ontem após o pagamento da fiança de 1 milhão de euros (R$ 5,4 milhões) feito por sua defesa.

O tribunal espanhol autorizou na última quarta a liberdade provisória do brasileiro, que passou 14 meses e cinco dias atrás das grades, enquanto são analisados os recursos contra a sua condenação por estupro.

O ex-jogador deixou a penitenciária de Brians 2 por volta das 12h30min (de Brasília) acompanhado de sua mãe, sua advogada, Inés Guardiola, e de um amigo que, inclusive, o acompanhava na noite em que ele se relacionou com a vítima.

No caminho até o veículo, o ex-jogador não se escondeu em meio a jornalistas. Também haviam manifestantes em frente ao presídio, mas os protestos não tinham relação com o caso de Daniel Alves e, sim, com o assassinato da cozinheira Núria López na penitenciária Mas d’Enric.



Daniel Alves entregou à justiça seus dois passaportes, brasileiro e espanhol, para que não haja a possibilidade de ele voltar ao Brasil, uma vez que o país não possui acordo de extradição com a Espanha. Ele também deverá se apresentar semanalmente ao Tribunal Provincial.

Além disso, Daniel Alves precisará se manter afastado da vítima que o acusa de estupro, com uma distância de, no mínimo, mil metros da residência, local de trabalho e de qualquer outro espaço frequentado por ela.

A comunicação entre Daniel Alves e a vítima também está proibida. Após a sentença inicial de quatro anos, as partes envolvidas no caso pediram recurso, e o Tribunal Superior de Justiça da Catalunha deverá emitir um novo veredicto.

A defesa do ex-jogador, exercida por Inés Guardiola, pede a absolvição de Daniel Alves. Já o Ministério Público exige o aumento da pena para nove anos.

Havia fortes especulações de que a família de Neymar iria pagar a fiança de Daniel Alves. Anteriormente, o pai de Neymar havia contribuído financeiramente com o pagamento de 150 mil euros (R$ 810 mil) de indenização à vítima do caso, mas, desta vez, ele se manifestou comunicando que ele e seu filho não ajudariam o ex-lateral direito.

Daniel Alves solto: como o jogador pagou a fiança?

Daniel Alves não pode usar a fortuna de aproximadamente 60 milhões de euros (R$ 330 milhões): a disputa judicial no Brasil com a ex-esposa Dinorah Santana, sobre a pensão alimentícia dos filhos, limita as movimentações no País. Na Espanha, o dinheiro do atleta está bloqueado devido ao processo por estupro.

Com isso, o esportista precisou recorrer a amigos, familiares e a um empréstimo bancário para pagar o valor. A expectativa era de que a fiança fosse paga na sexta-feira, 22, pelo pai do jogador Neymar Jr., colega de Daniel Alves no time Barcelona entre 2013 e 2016 e no Paris Saint-Germain de 2017 a 2019.

Neymar já havia dado apoio ao amigo anteriormente: em fevereiro deste ano, ele pagou uma indenização de 150 mil euros (cerca de R$ 800 mil) à vítima como forma de reduzir a pena de Daniel Alves. Isso permitiu que o jogador fizesse o pedido de liberdade condicional.

Segundo o jornal catalão La Vanguardia, Daniel Alves chegou a pedir o auxílio financeiro ao pai do amigo. A notícia gerou grande repercussão negativa, o que levou o pai de Neymar a fazer uma publicação negando que daria o dinheiro.

Nas redes sociais, ele afirmou que ajudou Daniel Alves “em um primeiro momento” e “sem nenhum vínculo com qualquer processo”. Porém, após a condenação, há “uma situação diferente da anterior” e que o assunto “não compete mais” a ele e ao filho.

Ainda segundo o La Vanguardia, uma sentença favorável a Daniel Alves, em um processo sobre pagamento de impostos, teria sido apresentada como garantia para os empréstimos tomados pela defesa do jogador. O Ministério da Fazenda espanhol foi condenado, em fevereiro, a devolver 9,2 milhões de euros (quase R$ 50 milhões) ao atleta.